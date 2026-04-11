Weather Forecast Today: उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में बढ़ेगी गर्मी की तपिश, IMD से जानें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई सहित अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

Representational Image (Photo Credits: File Photo)

Weather Forecast Today, April 11, 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शुक्रवार, 10 अप्रैल को सूचित किया है कि अगले एक सप्ताह के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने और कोई विशेष हलचल न होने की संभावना है। इस अवधि में इन क्षेत्रों में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी.

IMD के अनुसार, अगले सप्ताह तक उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 6-8 डिग्री सेल्सियस, पूर्वी भारत में 5-7 डिग्री सेल्सियस और मध्य भारत में 3-5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. दो दिनों के बाद इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान के सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है. यह भी पढ़े:

पश्चिमी विक्षोभ और आगामी बदलाव

मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि 15 अप्रैल, 2026 से एक नया और हल्का पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है. इस विक्षोभ के असर से पहाड़ी राज्यों में मौसम में मामूली बदलाव की संभावना है.

प्रमुख शहरों का आज (11 अप्रैल) का मौसम

मौसम पूर्वानुमान सेवा 'विंडी' (Windy) के आंकड़ों के अनुसार, आज 11 अप्रैल को देश के प्रमुख शहरों में मौसम का मिजाज निम्नलिखित रहेगा:

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता: इन शहरों में आज बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है और मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा।

बेंगलुरु: यहाँ 0.5 मिमी तक हल्की बारिश होने का अनुमान है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम ठंडा बना हुआ है, जहाँ 0.9 से 1.1 मिमी तक बारिश होने की संभावना जताई गई है.

बता दें कि हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी के कारण शिमला में तापमान काफी नीचे गिर गया है, जो सामान्य से कम दर्ज किया गया है.

नागरिकों के लिए सुझाव

बढ़ते तापमान को देखते हुए विशेषज्ञों का सुझाव है कि दोपहर के समय सीधी धूप से बचें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। IMD और स्थानीय मौसम केंद्रों की नियमित अपडेट पर नजर बनाए रखना उचित है।