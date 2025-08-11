Mumbai Local Train Update: यात्रियों के लिए खुशखबरी! बदलापुर से पनवेल के लिए लोकल ट्रेन होगी शुरू, जाने पूरी डिटेल्स

मुंबई लोकल ट्रेन (Photo Credits File Image)

Mumbai Local Train Update: बदलापुर और पनवेल के नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बदलापुर और पनवेल के बीच आनेवाले कुछ दिनों में लोकल ट्रेन की सेवा शुरू हो सकती है.सर्वेक्षण और टेक्निकल प्रोसेस पूरी होने के बाद इसका काम शुरू किया जाएगा. ये मार्ग करीब 34 किलोमीटर का रहेगा. इस ट्रेन के शुरू होने से बदलापुर से पनवेल केवल 30 मिनट में यात्री पहुंचेंगे.नवी मुंबई एयरपोर्ट और कल्याण बदलापुर के लोगों के लिए रेलवे ने और एक मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए खास प्लान बनाया गया है. बदलापुर -पनवेल इस रूट का सर्वेक्षण रेलवे की ओर से शुरू किया गया है. इसके साथ ही बदलापुर -कासगांव -पनवेल इस 34 किलोमीटर के रेलवे मार्ग पर भी जल्द ही फैसला लिया जाएगा. कासगांव में रेलवे स्टेशन बनाने की हलचल रेलवे ने शुरू कर दी है.

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इस रेलवे मार्ग से बदलापुर से नवी मुंबई की यात्रा केवल 30 मिनट की होगी. फिलहाल इस मार्ग पर डेढ़ से दो घंटे का समय लगता है. लेकिन इस मार्ग के बनने से ये सफर केवल 30 मिनटों में पूरा होगा.

यात्रा का समय होगा बेहद कम

अभी बदलापुर से नवी मुंबई जाने में सड़क मार्ग से डेढ़ से दो घंटे लगते हैं, लेकिन नए रेल मार्ग के बाद यह सफर केवल 30 मिनट में पूरा हो सकेगा.इस नई लाइन के जरिए बदलापुर, कल्याण और अंबरनाथ के लोगों को नवी मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान होगा.कासगांव में नया रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है.बदलापुर–कासगांव–कामोठे मार्ग का सर्वेक्षण मंजूर हो चुका है और मध्य रेलवे की टीम ने काम शुरू कर दिया है.पिछले कुछ वर्षों में कर्जत, खोपोली, बदलापुर, अंबरनाथ, उल्हासनगर, नेरल और पलावा कॉलोनी जैसे क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हुआ है. आबादी बढ़ने के कारण कल्याण–ठाणे मार्ग पर भारी भीड़ हो रही है, जिसे कम करने में यह नया मार्ग मदद करेगा.

भीड़ बढ़ने की संभावना

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नए मार्ग के शुरू होने से पनवेल–सीएसटी हार्बर लाइन पर यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा.