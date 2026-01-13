Ghaziabad Horror: गाजियाबाद में 7 साल की मासूम के साथ बर्बरता, कपड़े गंदे होने पर बच्ची की पीट-पीटकर हत्या, पिता और सौतेली मां गिरफ्तार

Ghaziabad Horror: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद अंतर्गत लोनी क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां के प्रेम नगर इलाके में एक सात वर्षीय बच्ची, अनन्या की उसके पिता और सौतेली मां ने कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने मंगलवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया हैं.

गुस्से में उठाया खौफनाक कदम

पुलिस जांच के अनुसार, यह घटना सोमवार, 12 जनवरी की दोपहर को हुई. बताया जा रहा है कि बच्ची ने अनजाने में अपने कपड़े गंदे कर दिए थे, जिससे उसकी सौतेली मां, रेनू, अत्यधिक क्रोधित हो गई. आरोप है कि रेनू ने बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया और किसी कुंद वस्तु (blunt object) से उस पर तब तक प्रहार किए जब तक वह बेसुध नहीं हो गई. यह भी पढ़े: Varanasi Shocker: दुष्कर्म के इरादे से अपने घर बुलाया, फिर 8 साल की बच्ची की हत्या कर दी; मुठभेड़ में आरोपी युवक गिरफ्तार

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

घटना के बाद आरोपी पिता सुधीर और मां रेनू ने मामले को दबाने का प्रयास किया. उन्होंने पड़ोसियों को बताया कि बच्ची अचानक बीमार पड़ गई है और उसकी मृत्यु हो गई. मंगलवार सुबह जब वे आनन-फानन में अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तब स्थानीय निवासियों को संदेह हुआ. बच्ची के शरीर पर चोट के निशान देखकर पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा

लोनी बॉर्डर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने माता-पिता के दावों की पोल खोल दी. रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्ची की मृत्यु शरीर के अंदरूनी हिस्सों में रक्तस्राव (internal hemorrhaging) और छाती व पेट पर गंभीर चोट लगने के कारण हुई थी.

कानूनी कार्रवाई

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

पत्नी की मृत्यु के बाद शख्स ने की थी दूसरी शादी

जांच में यह भी सामने आया कि सुधीर ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद लगभग दो साल पहले रेनू से विवाह किया था. अनन्या सुधीर की पहली पत्नी की संता न थी.पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या बच्ची को पहले भी प्रताड़ित किया जाता था.

हेल्पलाइन नंबर 1098 पर काल की अपील

एनसीआर के बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस घटना पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त की है. अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि यदि वे अपने आसपास किसी भी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या हिंसा देखते हैं, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1098 या नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें ताकि ऐसी दुखद घटनाओं को समय रहते रोका जा सके.