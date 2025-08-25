Frog Found in Hostel Food: ये क्या हो रहा है! अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी के एक हॉस्टल के खाने में मिला मेंढक, सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@FreePressMP)

Frog Found in Hostel Food: खाने में कीड़े, इल्लियां, छिपकली मिलने की घटनाएं आएं दिन सामने आ रही है.लापरवाही के कारण लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है.अब ऐसी ही एक घटना मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शिवपुरी जिले (Shivpuri District) में सामने आई है. यहांपर हॉस्टल (Hostel) के खाने में मरा हुआ मेंढक (Frog) छात्रों को दिखाई दिया. ये घटना कोलारस शहर (Kolaras City) के जगतपुर (Jagatpur)इलाके के आदिवासी कल्याण विभाग (Tribal Welfare Department) के एक हॉस्टल की है. बताया जा रहा है की शनिवार को जब हॉस्टल के छात्रों को खाना दिया गया तो उन्हें सब्जी में एक मरा हुआ मेंढक दिखाई दिया. इसके साथ ही चपाती भी कडवी थी और चावल में इल्लियां मिली. इस खाने को देखकर छात्रों में रोष फैल गया.

इसके बाद इन छात्रों ने इसका एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल कर दिया. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @FreePressMP नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Lizard’s Head Found in Food: नाश्ते के पोहे में मरीज को मिला छिपकली का कटा हुआ सिर, अकोला के सरकारी हॉस्पिटल का मामला, लोगों की जान के साथ खिलवाड़

हॉस्टल की सब्जी मिला मेंढक

खाने में इल्लियां और सब्जी में मेंढक

इस दौरान छात्रों ने बताया की कुछ दिनों से हॉस्टल (Hostel) में पानी भी नहीं आ रहा है.इसके साथ ही हॉस्टल के वार्डन (Warden) भी उन्हें धमकाते है. इन छात्रों ने बताया की खराब आटे से बनाई गई रोटियों के कारण रोटियां भी कड़वी लगती है. छात्रों का कहना है की शिकायत करने पर वार्डन उन्हें हॉस्टल से निकालने की धमकी देते है. छात्रों ने बताया की उन्हें कई बार कॉल लगाया गया,लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया.

मामले की जांच का दिया आश्वासन

इस घटना के बाद आदिवासी कल्याण विभाग के जिला समन्यवक (District Coordinator) आर के सिंह ने कहा की वार्डन को नोटिस दिया जा रहा है और इस मामले की जांच की जाएगी. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सरकारी हॉस्टल (Government Hostel) में किस तरह से छात्रों के साथ व्यवहार किया जाता है और उन्हें किस तरह की सुविधा दी जाती है.ये सामने आया है.