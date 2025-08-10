Lizard’s Head Found in Food: नाश्ते के पोहे में मरीज को मिला छिपकली का कटा हुआ सिर, अकोला के सरकारी हॉस्पिटल का मामला, लोगों की जान के साथ खिलवाड़
Credit-(Wikimedia Commons)

Lizard’s Head Found in Food: खाने में कीड़े मिलने की घटनाएं आएं दिन सामने आती है. कभी खाने में कॉकरोच होता है तो कभी इल्लियां, कई बार खाने में छिपकली मिलने की घटनाएं भी सामने आ चुकी है. अब ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के अकोला से सामने आया है. जहांपर शहर के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट एक मरीज को  सुबह के प्याज और पोहे के नाश्ते में मरी हुई छिपकली का सिर दिखा. जिसके कारण मरीज की तबियत खराब होने लगी और उसे उल्टियां होने लगी. मरीज का नाम सोहेल शेख बताया जा रहा है.

वह हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 32 में एडमिट है. इस घटना के बाद लोगों में और मरीजों और उनके रिश्तेदारों में काफी रोष फैल गया है.ये भी पढ़े:Video: लातूर के सरकारी हॉस्टल के खाने में मिली छिपकली, 100 छात्राएं हुई Food पॉइज़निंग की शिकार, 60 लड़कियों को किया गया हॉस्पिटल में एडमिट

बाहर से मंगवाया था नाश्ता

जानकारी के मुताबिक़ ये नाश्ता हॉस्पिटल के बाहर के अग्रवाल रेस्टोरेंट से मंगवाया गया था. इस नाश्ते को खाने के बाद मरीज की तबियत बिगड़ने लगी. बता दे की हॉस्पिटल प्रशासन को जानकारी देने के बाद अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई रेस्टोरेंट चालक पर नहीं की गई है. इस घटना के बाद बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट संचालक ने छिपकली होने के आरोपों को खारिज किया है.

क्या एफडीए कार्रवाई करेगी?

ये कोई पहला मामला नहीं कि खाने में छिपकली मिली है. इससे पहले भी महाराष्ट्र में कई जगहों पर खाने में छिपकली और कीड़े, इल्लियां मिलने की घटनाएं सामने आई है. एफडीए की सुस्त रवैय्ये के कारण होटल संचालकों के हौसले बुलंद हो गए है. अब देखना होगा की इस लापरवाही पर रेस्टोरेंट संचालक पर क्या कार्रवाई होती है.

 