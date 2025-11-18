Ambulance Catches Fire: चलती एम्बुलेंस में लगी आग, 4 लोगों समेत एक नवजात की भी मौत, गुजरात के अरावली जिले में भीषण हादसा: VIDEO

Four people died in an ambulance fire (Credit-@himanshu_171120)

Ambulance Catches Fire: गुजरात (Gujarat) के अरावली (Aravali) जिले में मोडासा के पास एक भीषण हादसा सामने आया है. जहांपर एक एम्बुलेंस में आग (Fire in Ambulance) लग गई और जिसमें चार लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई. ये हादसा देर रात धानसुरा रोड पर हुआ. आग इतनी तेजी से फैली कि एम्बुलेंस में मौजूद चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. इस हादसे में एक नवजात की भी मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक़ नवजात को उपचार के लिए अहमदाबाद ले जाया जा रहा था. इस घटना का दिल दहलानेवाला वीडियो (Video) सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @himanshu_171120 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Surendranagar-Lakhtar Highway Accident: गुजरात के सुरेंद्रनगर में भीषण सड़क हादसा! दो कारों की आमने-सामने टक्कर, पांच लोग जिंदा जले

एम्बुलेंस में लगी आग में चार की मौत

पिता, नर्स और ड्राइवर भी झुलसकर मौत

एम्बुलेंस में एक नवजात बच्चे (Newborn Baby) को इलाज के लिए अहमदाबाद ले जाया जा रहा था, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया. मृतकों में नवजात शिशु, उसके पिता, एम्बुलेंस का ड्राइवर और साथ में मौजूद नर्स शामिल हैं. बताया गया कि तीन लोगों की मौत तो मौके पर ही आग में जलकर हो गई थी.

पुलिस जांच में जुटी

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, एम्बुलेंस में शॉर्ट सर्किट (Short Circuit) होने की वजह से आग भड़की हो सकती है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड (Fire Brigade) की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.