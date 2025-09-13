VIDEO: गश्त कर रहे थे फॉरेस्ट कर्मचारी, अचानक सामने आ गए 3 टाइगर, जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़े, उत्तराखंड के रामनगर का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@KUttarakhand)

रामनगर, उत्तराखंड: जिम कॉर्बेट पार्क (Jim Corbett Park) से सटे रामनगर फॉरेस्ट (Ramnagar) में वन विभाग के कर्मचारी घश्त कर रहे थे और इसी दौरान उनके सामने तीन बाघ (Tigers) आ गए. जिसके कारण वन विभाग के कर्मचारी पेड़ पर चढ़ गए.ये घटना टेढ़ा कुलबन्दा नाले के पास हुई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है.जहांपर वन कर्मचारी (Forest Staff) पेड़ पर चढ़े हुए दिखाई दिए. इस दौरान कर्मचारियों ने का वीडियो भी बना लिया. इस घटना में समझदारी दिखाते हुए कर्मचारी पेड़ पर चढ़ गए. जैसे ही बाघिन और उसके शावक वनकर्मियों के सामने आए, वे आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए. स्थिति गंभीर देखते हुए चारों वनकर्मी तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ गए और खुद को सुरक्षित कर लिया.

वहां दुबककर उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि इस अनोखे पल के वीडियो भी बना लिए. लंबे समय तक बाघ उस पेड़ के आसपास मंडराते रहे. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @KUttarakhand नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:‘शेर हूं भाई, थोड़ी तो इज्जत कर लो…’ जंगल के राजा के सामने से बेखौफ होकर निकला बाइक सवार, देखता रह गया जानवर (Watch Video)

बाघ से बचने के लिए पेड़ पर चढ़े कर्मचारी

बाल बाल बचे कर्मचारी

रामनगर रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि गश्त के दौरान जब यह अप्रत्याशित स्थिति आई तो वनकर्मियों (Forest Workers) ने धैर्य और समझदारी से काम लिया. बाघों के वहां से हटने के बाद ही वे सुरक्षित नीचे उतर पाए.वन विभाग के हालिया सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि रामनगर वन प्रभाग (Ramnagar Forest Division) में बाघों की संख्या बढ़ी है.अधिकारियों के अनुसार यह बढ़ोतरी संरक्षण कार्यों और जंगल के पुनर्स्थापन की वजह से संभव हुई है.

निगरानी और गश्त बढ़ी

अधिकारियों ने बताया कि बाघिन (Tigress) और उसके शावकों की मूवमेंट पर लगातार नज़र रखी जा रही है.क्षेत्र में गश्त (Patrolling) को और मजबूत किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.