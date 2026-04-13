Masoom Sharma FIR: देहरादून में डीएवी कॉलेज कार्यक्रम में विवादित टिप्पणी का मामला, गायक मासूम शर्मा पर के खिलाफ केस दर्ज

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Masoom Sharma FIR: देहरादून के डीएवी (पीजी) कॉलेज में 10 अप्रैल 2026 को आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करने के आरोप में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है. दलनवाला पुलिस स्टेशन में दर्ज इस एफआईआर (संख्या 63/2026) के बाद गायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

शिकायतकर्ता प्रांचल नौटियाल ने पुलिस को दी गई जानकारी में बताया कि मंच से गायक द्वारा की गई टिप्पणियों ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों और आम जनता की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है. यह भी पढ़े: Deepfake Misuse Case: पीएम मोदी की डीपफेक फोटो पोस्ट करने वाले आरोपी को दिल्ली कोर्ट से मिली जमानत; गिरफ्तारी के दस्तावेजों की जांच के आदेश

पुलिस द्वारा लगाई गई धाराएं

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

धारा 296: अश्लील कृत्य और गाने

धारा 352: शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना

धारा 79: महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से शब्द, हाव-भाव या कृत्य

धारा 351(3): आपराधिक धमकी

देहरादून पुलिस ने एफआईआर की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले की विस्तृत जांच के बाद कानून के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

गायक की सफाई

यह विवाद 10 अप्रैल को डीएवी कॉलेज में छात्र संघ सप्ताह के समापन समारोह के दौरान शुरू हुआ था। कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफी हंगामा हुआ और विरोध प्रदर्शन भी देखे गए।

विवाद बढ़ने के बाद गायक मासूम शर्मा ने एक वीडियो संदेश जारी कर स्पष्टीकरण दिया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पिछले कुछ समय से एक संदिग्ध व्यक्ति परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से वह मानसिक तनाव में थे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था और यदि उनके शब्दों से किसी को कष्ट पहुँचा है, तो वे उसके लिए क्षमा मांगते हैं।

आयोग का संज्ञान और अगली कार्रवाई

इस मामले ने अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तूल पकड़ लिया है. हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया ने भी इस विवाद का संज्ञान लिया है। आयोग ने गायक को 18 अप्रैल को हरियाणा के पंचकुला स्थित कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का नोटिस जारी किया है.

फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, और आने वाले दिनों में गायक को जांच प्रक्रिया में सहयोग करना होगा