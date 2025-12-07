Samastipur: हॉस्पिटल में एडमिट मरीज के लिए किया गया झाड फूंक, वार्ड में चलती रही तांत्रिक क्रिया, समस्तीपुर का VIDEO आया सामने

Exorcism took place in the hospital ward (Credit-@media24india)

Samastipur News: विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है. लेकिन अब भी कई जगहों पर अंधविश्वास कम नहीं हुआ है. इसकी कई घटनाएं और वीडियो सामने आते भी है. ऐसी ही एक घटना बिहार (Bihar) के समस्तीपुर (Samastipur) स्थित (Sadar Hospital) से सामने आई है, जहां इमरजेंसी वार्ड के अंदर एक तांत्रिक ने खुलेआम अपना झाड फूंक और तंत्र मंत्र (Superstition-Based Ritual) किया. वायरल वीडियो में वह मरीज के पास माला लेकर मंत्रोच्चार करता दिखाई दे रहा है, जबकि स्टाफ की मौजूदगी के बावजूद किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @media24india नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Hathras: सांप के काटने से 10 साल के बच्चे की हुई मौत, जिंदा करने के लिए चला 4 दिनों तक झाड फूंक, हाथरस में अंधविश्वास की घटना आई सामने; VIDEO

हॉस्पिटल के वार्ड में चला मरीज पर झाड फूंक

मरीज के परिजन ने बुलाया तांत्रिक

जानकारी के मुताबिक, जिस महिला पर यह अनवैज्ञानिक ‘रिचुअल’ किया गया, वह तेज पेट दर्द की शिकायत के साथ हॉस्पिटल (Hospital) लाई गई थी. शुरुआती दवाइयों का असर तुरंत नहीं दिखा, तो परिजनों ने अंधविश्वास के चलते तांत्रिक को सीधे इमरजेंसी वार्ड (Emergency Ward) में बुला लिया. कई देर तक तांत्रिक वार्ड में घूम-घूमकर तंत्र मंत्र करता रहा और किसी स्वास्थ्यकर्मी ने रोकने का प्रयास नहीं किया.

वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की सफाई

जब वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर फैल गया तो स्वास्थ्यकर्मियों ने इसे पूरी तरह अंधविश्वास (Blind Belief) बताया और कहा कि मरीज का इलाज चिकित्सा पद्धति से ही किया जा रहा है. अब हॉस्पिटल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में बिना रोक-टोक ऐसे अंधविश्वासी कृत्य कैसे होने दिए गए.