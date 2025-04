ETT Limited को मिला ₹60 करोड़ का इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपर्ट्स का दावा यह स्टॉक बन सकता है अगला मल्टीबैगर!

मुंबई: शेयर बाजार में एक बार फिर से हलचल मची है और इस बार चर्चा में है ETT Limited — एक उभरती हुई डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी, जो अब तक शानदार प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ रही थी और अब एक ऐतिहासिक सौदे के कारण spotlight में आ गई है. कंपनी को हाल ही में Hong Kong स्थित बड़ी IT कंपनी Star IT Solutions Limited से ₹60 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है. यह अब तक का ETT Limited के इतिहास में सबसे बड़ा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है. इस डील के साथ ही यह कंपनी एक्सपर्ट्स के रडार पर आ गई है और इसे भविष्य का एक संभावित multibagger स्टॉक माना जा रहा है.

₹14 में उपलब्ध स्टॉक, हो सकता है कई गुना रिटर्न देने वाला निवेश अवसर:

ETT Limited का शेयर इस समय Bombay Stock Exchange (BSE Code: 537707) पर केवल ₹14 के करीब ट्रेड कर रहा है. यह एक small cap कंपनी है जिसका market cap करीब ₹40 करोड़ है. विशेषज्ञों की मानें तो नए ऑर्डर के बाद कंपनी की वैल्यू ₹50 से ₹100 करोड़ तक जा सकती है. यह शेयर अभी अपनी book value से भी नीचे ट्रेड कर रहा है — यानी ये एक मजबूत undervalued opportunity है जिसे long-term investors नजरअंदाज़ नहीं कर सकते.

ETT Limited का अनुभव और नया अवसर:

कंपनी पहले भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर high-end digital projects पर काम कर चुकी है. लेकिन यह नया सौदा कंपनी के revenues के साथ-साथ उसकी operations, brand image और international expansion को भी बूस्ट करेगा. Hong Kong से मिला यह कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की वैश्विक साख को दर्शाता है, जिससे आने वाले समय में और भी बड़े deals की संभावना बन रही है.

वित्तीय प्रदर्शन में शानदार उछाल, Zero Debt मॉडल सबसे बड़ा plus point:

कंपनी के FY22-24 की तुलना में FY23-24 में मुनाफा 375% बढ़ा है, वहीं FY25 की पहली तिमाही में मुनाफे में 650% का ज़बरदस्त उछाल आया है. यह ग्रोथ एक small cap कंपनी के लिए बेहद प्रशंसनीय है. साथ ही कंपनी Zero Debt है — यानी किसी भी तरह का कर्ज़ नहीं है और पूरी ग्रोथ अपने internal resources से हो रही है. Return on Equity जहां 6 है, वहीं Earnings per Share (EPS) लगभग 1 है.

Promoters की मजबूत पकड़ और Attractive Valuation Metrics:

ETT Limited में promoters की हिस्सेदारी 65% है और FIIs की holding करीब 10% — यह दिखाता है कि कंपनी में बड़े निवेशकों का जबरदस्त भरोसा है. PE Ratio फिलहाल 17 है जबकि इसी सेक्टर का औसत 40 के आसपास है, यानी ये शेयर अब भी अपने सही मूल्य से काफी नीचे है और इसमें value unlocking के पूरे संकेत हैं.

टेक्निकल एनालिसिस भी दिखा रहा तेजी का इशारा:

Technical indicators जैसे RSI और MACD इस समय bullish zone में हैं. Trading volumes में वृद्धि और charts में breakout patterns साफ दिख रहे हैं — यह दर्शाता है कि smart investors इस स्टॉक को quietly accumulate कर रहे हैं.

निवेश के लिए सुनहरा अवसर — मौका दोबारा नहीं आएगा:

Digital media का भारत में भविष्य बेहद उज्ज्वल है और ऐसे में ETT Limited जैसी zero-debt, profitable कंपनी जो सिर्फ ₹14 में उपलब्ध है, एक rare opportunity है. Analysts मानते हैं कि इसमें समय रहते किया गया निवेश, आने वाले कुछ सालों में कई गुना मुनाफा दे सकता है.