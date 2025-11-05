Guru Nanak Jayanti 2025: गुरु नानक जयंती के अवसर पर आज बंद रहेगा भारतीय शेयर बाजार
Stock Market Holidays (Photo : X)

मुंबई, 5 नवंबर : गुरु नानक जयंती (Guru Nanak Jayanti) के अवसर पर बुधवार के कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) बंद रहेगा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई गई जानकारी के अनुसार, इस अवसर पर आज इक्टिविटी, इक्टिविटी डेरिवेटिव और एसएलबी सेगमेंट में ट्रेडिंग बंद रहेगी. इसके अलावा, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में भी ट्रेडिंग नहीं होगी. हालांकि, कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट को लेकर दी गई जानकारी के अनुसार, ट्रेडिंग सुबह के 9 से शाम के 5 बजे तक के मॉर्निंग सेशन में नहीं होगी, लेकिन यह शाम के 5 बजे से रात 11:30/11:55 बजे तक के इवनिंग सेशन के लिए खुला रहेगा.

इस सप्ताह के लिए एनएसई और बीएससी पर कारोबार अगले दिन यानी गुरुवार 6 नवंबर से फिर शुरू होगा. इससे पहले मंगलवार के कारोबारी दिन की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी एक बड़ी गिरावट के बाद लाल निशान में बंद हुए थे.कारोबार के अंत में सेंसेक्स 519.34 अंक या 0.62 प्रतिशत की गिरावट के बाद 83,459.15 स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 165.70 अंक या 0.64 प्रतिशत की गिरावट के बाद 25.597.65 स्तर पर बंद हुआ. निफ्टी बैंक 250.20 अंक या 0.41 प्रतिशत की गिरावट के बाद 57,827.05 स्तर पर बंद हुआ. यह भी पढ़े : Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ट्रेन हादसे में 11 यात्रियों की मौत, CM विष्णुदेव साय ने की मुआवजे की घोषणा

दूसरी ओर, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 250.20 अंक या 0.42 प्रतिशत की गिरावट के बाद 60,037.20 स्तर और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 152.50 अंक या 0.82 प्रतिशत की गिरावट के बाद 18,360.90 स्तर पर बंद हुआ. सेक्टोरल आधार पर निफ्टी ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल और रियल्टी सभी इंडेक्स नुकसान में लाल निशान पर बंद हुए. मार्केट एक्सपर्ट्स की मानें तो भारत के मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, जो कि लगातार आर्थिक गति का संकेत देता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, "भारत के मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और बेहतरीन जीएसटी कलेक्शन शामिल है. यह लगातार आर्थिक गति को दिखाता है और आने वाली तिमाहियों में कमाई में बढ़ोतरी को समर्थन देगा. हमें उम्मीद करते हैं कि निवेशक आगे चलकर ट्रेंड में सुधार की उम्मीद में 'बाय ऑन डिप्स' की रणनीति अपनाते रहेंगे."