Gadchiroli Naxal Encounter: महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में मुठभेड़, 4 हार्डकोर माओवादी ढेर; भारी मात्रा में हथियार और घातक सामान बरामद

Gadchiroli Naxal Encounter: महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में चार हार्डकोर माओवादी मारे गए हैं. ये मुठभेड़ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित हाल ही में शुरू किए गए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOB) कावंडे के पास हुई. गढ़चिरोली पुलिस के मुताबिक, उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि इस इलाके में माओवादी गुट सक्रिय हैं. इसी इनपुट के आधार पर एडिशनल एसपी रमेश के नेतृत्व में ऑपरेशन शुरू किया गया. इस ऑपरेशन में C-60 कमांडो की 12 टीमें यानी करीब 300 जवान और सीआरपीएफ का एक दल शामिल था.

सभी टीमें कल दोपहर कावंडे और नेलगुंडा से निकलकर इंद्रावती नदी के किनारे पहुंचीं.

Maharashtra | Four hardcore Maoists neutralised in an exchange of fire with Gadchiroli Police. 4 bodies of Maoists, one automatic self-loading rifle, two 303 rifles and a Bharmar. Apart from this, walkie-talkies, camping material, naxal literature, etc, have been seized from the…

