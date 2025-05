CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेर; सर्च ऑपरेशन जारी (Watch Video)

Narayanpur Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों से एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है. IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में बुधवार सुबह सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें कम से कम 26 नक्सली मारे गए हैं. यह कार्रवाई राज्य के चार जिलों, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोण्डागांव से आई, जिसे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) की संयुक्त टीम ने अंजाम दी. दरअसल, सुरक्षाबलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक वरिष्ठ नक्सली कमांडर अबूझमाड़ के एक खास इलाके में छिपा हुआ है.

इसी इनपुट के आधार पर DRG की टीमों ने इलाके की घेराबंदी की और मुठभेड़ शुरू हो गई. सुरक्षाबलों को भारी संख्या में हथियार, विस्फोटक और नक्सली साहित्य भी बरामद हुआ है.

ये भी पढें: CG Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 8 नक्सली ढेर, 5 जवान शहीद

Chhattisgarh: Over 26 Naxals reportedly killed in Narayanpur encounter. The clash has been ongoing for more than 50 hours. Several senior Naxal cadres are believed to be among the deceased. Home Minister Vijay Sharma has confirmed the operation pic.twitter.com/L6HQBtRMdF

#WATCH | Kawardha | Chhattisgarh Deputy CM Vijay Sharma says, "...More than 26 naxalites have been killed by the security forces...One Jawan has been injured but is out of danger. One of our associates lost his life during the operation..." https://t.co/PjbXzdPzUo pic.twitter.com/vgcqjwIgA5

— ANI (@ANI) May 21, 2025