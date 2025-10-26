Bull Attack: आवारा सांड का आतंक! सड़क पर बुजुर्ग को सींगों से उठाकर फेंका, इलाज के दौरान हुई शख्स की मौत, मुरादाबाद का VIDEO आया सामने

Elderly man dies in bull attack (Credit-@ncrpatrika)

Bull Attack: लोगों पर आवारा मवेशियों के हमले बढ़ने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है. अब मुरादाबाद (Moradabad) के चंदन नगर में एक बुजुर्ग पर आवारा सांड (Bull Attack) ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया. इस घटना का भयावह वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है की एक सांड एक घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और महिला उसको भगाने की कोशिश करती है, पास ही एक बुजुर्ग शख्स भी खड़े होते है और इसी दौरान दूसरी ओर से एक युवक आता है और सांड को वहां से भगाने के लिए उसपर पानी फेंकता है.

इसके बाद सांड आक्रामक हो जाता है और सीधे इस बुजुर्ग शख्स सींगों पर उठाकर नीचे फेंक देता है. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @ncrpatrika नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bull Attack: बुजुर्ग पर आवारा सांड ने किया हमला, सींगों से उठाकर फेंका, मुजफ्फरनगर का वीडियो आया सामने; VIDEO

बुजुर्ग पर सांड ने किया हमला

हमले में हुई बुजुर्ग की मौत

घटना के बाद राहगीरों ने तुरंत बुजुर्ग के परिजनों को सूचना दी. परिवारजन उन्हें तुरंत पास के निजी हॉस्पिटल (Hospital) लेकर पहुंचे. डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन खजान सिंह ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया.यह पूरी वारदात पास के एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में साफ दिखाई देता है कि सांड लंबे समय से सड़क पर घूम रहा था और लोगों को डराकर भगा रहा था. बाद में उसने अचानक बुजुर्ग पर हमला कर दिया.

लोगों ने प्रशासन पर उठाएं सवाल

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा और भय दोनों बढ़ गया है. उनका कहना है कि इलाके में आवारा पशुओं की समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन नगर निगम और प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द आवारा सांडों (Stray Bulls) को पकड़कर क्षेत्र को सुरक्षित बनाया जाए.