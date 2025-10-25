VIDEO: दबंगों का आतंक! बीच सड़क पर बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट, लोहे की रॉड से पीटा, दिल्ली का वीडियो आया सामने

दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में किस कदर कानून व्यवस्था है. ये कई घटनाओं में सामने आ चूका है. अब ऐसा एक वीडियो दिल्ली से सामने आया है. जिसको देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए है. यहांपर बीच सड़क पर एक युवक बुजुर्ग को लोहे के रॉड से बेरहमी से पीट रहा है. बुजुर्ग इस युवक से छोड़ देने की गुहार लगाता है, लेकिन ये युवक बेरहमी से उसको पिटता है. इस दौरान एक महिला जब इस बुजुर्ग को बचाने के लिए आगे आती है, तो ये बदमाश उसे भी रॉड से मारने की धमकी देता है. ये घटना दिल्ली के अली गांव (Ali Gaon) की बताई जा रही है.
जिस व्यक्ति की पिटाई की जा रही है, उनका नाम रघुराज सिंह है.इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @ankitka96062636 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Viral Video: दिल्ली की मेट्रो ट्रेन में दो युवतियों के बीच मारपीट, जमकर बरसाएं एक दूसरे पर थप्पड़, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो
बुजुर्ग की सड़क पर बेरहमी से पिटाई
देश की राजधानी की तस्वीर दिल्ली की सड़क के बीचों बीच। आपसी विवाद में बुजुर्ग को ऐसे मारा जा रहा है। और लोग ऐसे देख रहे हैं मानो कोई धर्म का काम हो रहा है!#against_anger
— Ankit Kaushik {पत्रकार} (@ankitka96062636) October 25, 2025
क्या है पूरा मामला?
पुलिस (Police) के मुताबिक़ रघुराज सिंह जो कि एमसीडी स्कूल में एमटीएस कर्मचारी हैं, उस दिन अपनी कार से ऑफिस जा रहे थे. जैसे ही वे अली एक्सटेंशन, मथुरा रोड के पास पहुंचे, तभी दो लोगों मोहित उर्फ पोली और उसके साथी ने उनकी गाड़ी रोक ली. दोनों ने पहले कार की विंडशील्ड तोड़ी, फिर रघुराज को बाहर खींचकर लोहे की रॉड से दोनों पैरों पर वार किए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं.हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. आसपास के लोगों और राहगीरों ने घायल रघुराज को तुरंत हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.दोनों पैरों में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है.
जमीन विवाद से जुड़ा मामला
प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि यह हमला जमीन विवाद (Land Dispute) से जुड़ा हो सकता है. आरोपी मोहित को शक था कि रघुराज ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) में शिकायत की थी, जिसके कारण उसकी गैरकानूनी इमारत का हिस्सा तोड़ा गया था. इसी रंजिश में उसने बदला लेने की योजना बनाई और रघुराज पर हमला कर दिया.
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
पुलिस ने पीड़ित के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सरीता विहार थाने में मामला दर्ज किया है.आरोपियों मोहित और उसके साथी की पहचान कर ली गई है. दिल्ली पुलिस ने कहा है कि विशेष टीमों को उनकी गिरफ्तारी के लिए तैनात किया गया है, और वायरल वीडियो (Viral Video) को सबूत के रूप में जांच में शामिल किया गया है.