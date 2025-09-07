School Assembly News Headlines for 8 September 2025: 8 सितंबर के स्कूल असेंबली हेडलाइन्स, एक नजर में देश-दुनिया की बड़ी खबरें

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 8 September 2025: आज की स्कूल असेंबली के लिए हम देश-दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी बड़ी खबरें लेकर आए हैं. इन ताजा सुर्खियों को पढ़कर छात्र न केवल अपना सामान्य ज्ञान मजबूत कर सकते हैं, बल्कि असेंबली में आत्मविश्वास के साथ न्यूज रीडिंग भी कर सकते हैं. रोजाना महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े रहना भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफी मददगार साबित होगा. तो आइए एक नजर डालते हैं 8 सितंबर 2025 की खास खबरों पर.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि पंजाब में सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज 8 सितंबर से सामान्य रूप से खुलेंगे.

बिहार में एसआईआर कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, कई राजनीतिक दलों ने याचिकाएँ दायर की हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के गुरदासपुर ज़िले का दौरा करेंगे, जहाँ हाल ही में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है.

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए अलर्ट जारी किया है.

पंजाब, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति कम हो रही है, लेकिन प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

रूस ने mRNA तकनीक से बनी एक नई कैंसर वैक्सीन पेश की, जो मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और इलाज में मददगार साबित होगी.

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने पार्टी में विभाजन को रोकने और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया.

यमन के हौथी विद्रोहियों ने ड्रोन से इज़राइल पर ताबड़तोड़ हमले किए, मिसाइल रक्षा प्रणाली सक्रिय की, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं.

इजराइली विदेश मंत्री ने कहा कि अगर हमास आत्मसमर्पण कर दे और बंधकों को रिहा कर दे, तो गाजा युद्ध तुरंत समाप्त हो सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन युद्ध और सुरक्षा कारणों से रूस पर जल्द ही नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 342 रनों से हराया, जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंदबाजी की और 4 विकेट लिए.

एशिया कप हॉकी के फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर शानदार जीत हासिल की और खिताब पर कब्जा किया.

एशिया कप हॉकी में जापान ने बांग्लादेश को 6-1 से हराया, इस जीत के साथ वह टूर्नामेंट में पांचवें स्थान पर रहा.

भारत ने विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता, इस प्रदर्शन ने देश का गौरव बढ़ाया.

निकहत ज़रीन ने विश्व चैंपियनशिप के महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में पहला राउंड जीतकर अगले दौर में जगह बनाई.

