India Win Men’s Hockey Asia Cup 2025 Final: भारत ने कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार बना एशिया कप चैंपियन, 2026 वर्ल्ड कप का टिकट पक्का

India hockey team(Photo credits: X/@TheKhelIndia)

India National Hockey Team vs Korea National Hockey Team: राजगीर (बिहार) के बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में खेले गए एशिया कप हॉकी 2025 फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया को 4-1 से मात दी हैं. इस जीत के साथ भारत ने चौथी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया और साथ ही 2026 एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर ली. भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. पहले ही मिनट में सुखजीत सिंह ने शानदार रिवर्स हिट के साथ गोल कर टीम को बढ़त दिलाई. शुरुआती गोल के बाद भारतीय टीम ने दबाव बनाए रखा और कोरियाई रक्षा पंक्ति को बार-बार परखा.

पहले हाफ के अंत तक भारत ने दो और गोल जोड़ दिए. 27वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने शानदार मूव को फिनिश किया और बढ़त को 2-0 कर दिया. हाफ टाइम तक स्कोर 2-0 रहा। तीसरे क्वार्टर में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपने आक्रामक खेल को जारी रखा. 45वें मिनट में हरमनप्रीत के पास से मिले मौके को दिलप्रीत सिंह ने गोल में बदलकर स्कोर 3-0 कर दिया.

चौथे क्वार्टर में भारत ने एक और पेनल्टी कॉर्नर का फायदा उठाया. 50वें मिनट में अमित रोहिदास ने सटीक शॉट लगाकर स्कोर 4-0 कर दिया. हालांकि, 51वें मिनट में कोरिया ने सोन डेन के जरिए एक गोल दागा, लेकिन वह सिर्फ सांत्वना साबित हुआ. पूरे मैच के दौरान भारत का कब्ज़ा 54% तक रहा और टीम ने आक्रमण और रक्षा दोनों में बेहतरीन तालमेल दिखाया. कोरिया को कई बार पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन भारतीय डिफेंस और गोलकीपर ने उन्हें सफल नहीं होने दिया. इस जीत के साथ भारत ने न केवल खिताबी मुकाबले में कोरिया को पछाड़ा, बल्कि एशियाई हॉकी में एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित की. भारत का चौथा एशिया कप खिताब है और इस जीत ने टीम को 2026 हॉकी वर्ल्ड कप का टिकट भी दिला दिया है.