IND vs KOR, Men’s Hockey Asia Cup 2025 Final Live Streaming: मेंस हॉकी एशिया कप फाइनल में कोरिया से भिड़ेगी टीम इंडिया, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

भारत बनाम कोरिया(Photo credits: LatestLY)

Where To Watch India National Hockey Team vs Korea National Hockey Team Live Telecast: भारतीय पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीम 7 सितंबर को एशिया कप हॉकी(Men’s Hockey Asia Cup) 2025 के फाइनल में मौजूदा चैंपियन दक्षिण कोरिया की टीम से भिड़ेगी. कोरिया एक और खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा, लेकिन मेज़बान भारत का लक्ष्य उनके जश्न को फीका करना चाहेगी. भारत ने सुपर 4 मुकाबले में चीन को 7-0 से रौंदते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया, वहीं दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को मात देकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई. सुपर 4 मुकाबले में चीन को 7-0 से रौंदकर टीम इंडिया ने हॉकी एशिया कप के फाइनल बनाई जगह; दक्षिण कोरिया से भिड़ंत

भारत और कोरिया के बीच अब तक कुल 22 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 10 मुकाबले जीते हैं जबकि केवल 2 ही मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है. बाकी 10 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए. कोरिया ने भारत को आखिरी बार 2021 के सुल्तान अजलान शाह कप फाइनल में शूटआउट के जरिए हराया था.

भारत बनाम कोरिया पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाम कोरिया राष्ट्रीय हॉकी टीम पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल 7 सितंबर(रविवार) को बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे () खेला जाएगा.

भारत बनाम कोरिया पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल का लाइव प्रसारण कहां देखें?

पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. भारत और कोरिया के बीच फाइनल मुकाबले का सीधा प्रसारण Sony Sports Ten 1 टीवी चैनल पर देखा जा सकता है.

भारत बनाम कोरिया पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 फाइनल का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

ऑनलाइन दर्शकों के लिए भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाम कोरिया राष्ट्रीय हॉकी टीम पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. हालांकि, इसके लिए दर्शकों को SonyLIV का सब्सक्रिप्शन लेना होगा.