Prachi Nigam: यूपी 10 वीं बोर्ड की पूर्व टॉपर प्राची निगम ने 12वीं में हासिल किए 91.2% अंक, पहले चेहरे के बालों को लेकर हुई थीं ट्रोल

सीतापुर: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की होनहार छात्रा प्राची निगम (Prachi Nigam) ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक योग्यता साबित की है. साल 2024 में यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं में राज्य स्तर पर टॉप करने वाली प्राची ने अब कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में 91.20% अंक प्राप्त किए हैं. अपनी शारीरिक बनावट को लेकर सोशल मीडिया पर क्रूर ट्रोलिंग का सामना करने के बावजूद, प्राची का ध्यान अपने लक्ष्यों से नहीं भटका और उन्होंने शानदार परिणाम के साथ अपनी वापसी की है.

विषयवार प्रदर्शन: गणित में गाड़े झंडे

प्राची के 12वीं के रिपोर्ट कार्ड से विज्ञान और गणित विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ साफ झलकती है. उन्होंने गणित में 100 में से 99 अंक प्राप्त कर लगभग पूर्णता हासिल की है. इसके अलावा, उन्हें हिंदी में 96, रसायन विज्ञान (Chemistry) में 95 और भौतिक विज्ञान (Physics) में 93 अंक मिले हैं.

अंग्रेजी विषय में उन्हें 73 अंक मिले, जो उनके बाकी विषयों की तुलना में कम हैं. इस पर स्पष्टीकरण देते हुए प्राची ने बताया कि उनका पूरा ध्यान जेईई (JEE) की तैयारी पर था, जिसके कारण वे अंग्रेजी के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल सकीं.

विवादों से उपलब्धियों तक का सफर

साल 2024 में जब प्राची ने हाईस्कूल में 600 में से 591 अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में पहला स्थान पाया था, तब उनकी सफलता के साथ-साथ उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई थी. चेहरे के बालों के कारण कुछ लोगों ने उन्हें इंटरनेट पर निशाना बनाया था. हालांकि, उस समय भी प्राची ने बेहद परिपक्वता दिखाई थी.

प्राची ने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा था, "भगवान ने मुझे जैसा बनाया है, मैं उसमें खुश हूं. जिसे अंतर महसूस होता है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. चाणक्य को भी ट्रोल किया गया था, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की. मैं भी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी."

भविष्य का लक्ष्य: IIT इंजीनियर बनने का सपना

प्राची निगम का अंतिम लक्ष्य एक सफल इंजीनियर बनना और देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी (IIT) में प्रवेश पाना है. उनकी यह निरंतर सफलता दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के आगे नकारात्मकता कभी टिक नहीं सकती.

प्राची अब उन लाखों छात्रों के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं जो बाहरी दिखावे से ज्यादा अपनी प्रतिभा और मेहनत पर विश्वास करते हैं. उनकी कहानी यह संदेश देती है कि सफलता का शोर अंततः हर तरह की नकारात्मकता को शांत कर देता है.