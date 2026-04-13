NEET UG 2026 City Intimation Slip Released: जारी हुआ नीट यूजी सिटी इंटिमेशन स्लिप, neet.nta.nic.in पर ऐसे करें एग्जाम सिटी चेक

NEET (Photo Credits: File Image)

NEET UG 2026 City Intimation Slip Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आगामी NEET UG 2026 परीक्षा के लिए 'सिटी इंटिमेशन स्लिप' जारी कर दी है. यह परीक्षा 3 मई 2026 को पेन-एंड-पेपर मोड (ऑफलाइन) में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपने आवेदन संख्या (Application Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) का उपयोग करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जांच कर सकते हैं.

परीक्षा शहर की यह अग्रिम सूचना उम्मीदवारों को उनकी यात्रा और रहने की योजना को पहले से व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए जारी की गई है। परीक्षा पूरे देश के 552 शहरों में एक ही शिफ्ट में दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. यह भी पढ़े: Supriya Sule On NEET Exam: नीट की परीक्षा में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी एसआईटी की जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए, सुप्रिया सुले ने की मांग-Video

सिटी इंटिमेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार निम्नलिखित चरणों का पालन करके अपनी सिटी स्लिप प्राप्त कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर मौजूद 'Candidate Activity' सेक्शन में 'Advance Intimation of Examination City for NEET (UG) 2026' लिंक पर क्लिक करें।

अपना आवेदन नंबर, जन्म तिथि और सुरक्षा पिन (Security Pin) दर्ज करें।

सबमिट करने के बाद, आपके परीक्षा शहर का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।

इसे डाउनलोड कर भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रख लें।

एडमिट कार्ड और महत्वपूर्ण निर्देश

NTA ने स्पष्ट किया है कि यह सिटी इंटिमेशन स्लिप 'एडमिट कार्ड' नहीं है। इसमें केवल उस शहर की जानकारी दी गई है जहाँ परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। वास्तविक एडमिट कार्ड बाद में जारी किए जाएंगे, जिनमें परीक्षा केंद्र का पूरा पता और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश शामिल होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड जारी होने की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें।

परीक्षा की तैयारी और सहायता

NEET UG भारत में स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकमात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जो इसे देश की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में से एक बनाती है।

यदि किसी उम्मीदवार को सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने में कोई तकनीकी कठिनाई आती है, तो वे NTA की हेल्पलाइन संख्या 011-40759000 या 011-69227700 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आधिकारिक ईमेल पते के माध्यम से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है. उम्मीदवारों को परीक्षा से जुड़ी किसी भी नवीनतम अपडेट के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करने की सलाह दी जाती है.