NEET UG 2026 Admit Card: NTA ने 22 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए जारी किए हॉल टिकट; neet.nta.nic.in पर ऐसे करें डाउनलोड

NEET (Photo Credits: File Image)

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी (NEET UG) 2026 के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर अपनी वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपलोड कर दिए हैं. इस साल देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 22 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल होने जा रहे हैं. परीक्षा का आयोजन रविवार, 3 मई 2026 को पेन-एंड-पेपर मोड में दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:20 बजे के बीच किया जाएगा.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया

उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर 'NEET UG 2026 Admit Card' लिंक पर क्लिक करें.

अपना आवेदन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें.

सुरक्षा पिन (Security Pin) डालने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें.

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट ले लें.

परीक्षा केंद्र के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

NTA ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय का सख्ती से पालन करें. एडमिट कार्ड के साथ छात्रों को एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट) और एक पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाना होगा. परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घड़ी या गहने ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है.

22 लाख उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला

इस वर्ष रिकॉर्ड 22 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है. यह परीक्षा भारत भर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS), आयुष (AYUSH) और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है. परीक्षा का आयोजन भारत के 500 से अधिक शहरों और विदेशों के कुछ केंद्रों पर एक साथ किया जाएगा.

तकनीकी सहायता और संपर्क

यदि किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कठिनाई होती है या डेटा में कोई विसंगति नजर आती है, तो वे NTA के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 पर संपर्क कर सकते हैं या neet@nta.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं. उम्मीदवारों को सुझाव दिया जाता है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.