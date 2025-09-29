Maharashtra Board 10th-12th Time Table 2026: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं कब से होंगी शुरू? टाइम टेबल जल्द होगा जारी

Representational Image (Photo Credits: File Photo)

Maharashtra 10th-12th Time Table 2026 Update: महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को बोर्ड परीक्षा की तारीखों का बेसब्री से इंतजार है. लेकिन उनका यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (एमएसबीएसएचएसई) जल्द ही 2026 के लिए 10वीं (एसएससी) और 12वीं (एचएससी) कक्षा का टाइम टेबल जारी करने वाला है. हालांकि बोर्ड की तरफ से अधिकारिक तारीखा का एलन नहीं हुआ हैं.

mahahsscboard.in पर जारी होगा टाइम टेबल

बोर्ड की तरफ से टाइम टेबल mahahsscboard.in पर जारी होगा. टाइम टेबल जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एसएससी (कक्षा 10) और एचएससी (कक्षा 12) की परीक्षा डेट शीट डाउनलोड कर सकेंगे. एमएसबीएसएचएसई के अनुसार, टाइम टेबल पीडीएफ प्रारूप में विषयवार परीक्षा तिथियों और समय के साथ प्रकाशित किया जाएगा. यह भी पढ़े: CBSE 10th-12th Exam Date Sheet: सीबीएसी 10वीं-12वीं एग्जाम की डेटशीट जारी, 15 फरवरी से शुरू होंगे पेपर, यहां देखें पूरा Time Table

पिछले साल 25 नवंबर को डेट शीट जारी हुई थी

पिछले साल, 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए महाराष्ट्र बोर्ड ने 25 नवंबर को डेट शीट जारी की थी. चूंकि सीबीएसई ने पहले ही अपना शेड्यूल घोषित कर दिया है, इसलिए उम्मीद है कि महाराष्ट्र बोर्ड 2026 का एसएससी और एचएससी टाइम टेबल भी जल्दी जारी हो सकता है.

पिछले साल की परीक्षा तिथियां

पिछले वर्ष, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से 17 मार्च 2025 तक आयोजित हुई थीं, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 11 फरवरी से 11 मार्च 2025 तक चली थीं, इस आधार पर, 2026 की परीक्षाएं भी फरवरी-मार्च के दौरान आयोजित होने की संभावना है

टाइम टेबल डाउनलोड करने की प्रक्रिया

सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in पर जाएं

“एचएससी 2026 के लिए टाइम टेबल” या “एसएससी 2026 के लिए टाइम टेबल” लिंक पर क्लिक करें.

विषयवार परीक्षा तिथियों और समय के साथ पीडीएफ खुलेगी.

पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव करें,

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक अपडेट के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें.

महाराष्ट्र एसएससी 2025 परीक्षा पैटर्न

महाराष्ट्र एसएससी (कक्षा 10) 2025 के लिए परीक्षा पैटर्न में निम्नलिखित 5 अनिवार्य विषय हैं:

अंग्रेजी

हिंदी

सामाजिक विज्ञान

गणित

विज्ञान

महाराष्ट्र एचएससी 2026: कक्षा 12वीं के विषय