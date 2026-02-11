ICMAI CMA Result 2025 Out: इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, icmai.in पर ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

Representative Image (Photo Credits: LatestLY)

ICMAI CMA Result 2025 Out: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने आज, 11 फरवरी 2026 को दिसंबर 2025 सत्र की सीएमए (CMA) इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं. जो उम्मीदवार 10 से 17 दिसंबर, 2025 के बीच आयोजित इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

इस साल के परिणामों में छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है, विशेष रूप से इंटरमीडिएट स्तर की मेरिट सूची में शीर्ष स्थानों पर अपनी जगह बनाई है. यह भी पढ़े: Rajasthan 4th Grade Result 2025 Out: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित, rssb.rajasthan.gov.in पर ऐसे करें मेरिट चेक

मेरिट लिस्ट: टॉपर्स के नाम

दिसंबर 2025 की परीक्षाओं में देशभर के कई छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. संस्थान द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रमुख रैंक धारक इस प्रकार हैं:

CMA इंटरमीडिएट टॉपर्स:

AIR 1: जयपुर की परी अग्रवाल ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है.

AIR 2: भव्य शर्मा (जयपुर)

AIR 3: जयश वधवानी (जयपुर)

CMA फाइनल टॉपर्स:

AIR 1: कोलकाता के एमडी फैजान (MD Faizan) ने फाइनल परीक्षा में टॉप किया है.

AIR 2: मोहित सुखानी (जयपुर)

AIR 3: कनिका दंगायच (जयपुर)

पास प्रतिशत

परीक्षा परिणाम विभिन्न समूहों (Groups) में अलग-अलग प्रदर्शन स्तर दर्शाते हैं. फाइनल कोर्स में ग्रुप III का पास प्रतिशत 14.72% रहा, जबकि ग्रुप IV में 50.95% उम्मीदवार सफल रहे. दोनों समूहों में बैठने वाले कुल 22.46% उम्मीदवारों ने फाइनल कोर्स पूरा किया.

इंटरमीडिएट कोर्स की बात करें तो ग्रुप I में 16.10% और ग्रुप II में 28.69% छात्र सफल हुए. दोनों समूहों की परीक्षा देने वाले 17.77% उम्मीदवारों ने इंटरमीडिएट स्तर को सफलतापूर्वक पार किया.

स्कोरकार्ड चेक करने के चरण

उम्मीदवार नीचे दिए गए तरीके से अपना परिणाम देख सकते हैं: