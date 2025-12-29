चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई: मतदाता सूची से 3.68 करोड़ नाम हटाए गए; ऐसे चेक करें अपना नाम

(Photo Credits ANI)

आगामी चुनावों से पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूची को शुद्ध और सटीक बनाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR 2.0) के तहत जारी ताजा ड्राफ्ट के अनुसार, देश भर में 3.68 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं. आयोग का उद्देश्य उन नामों को हटाना है जो अब मतदाता होने के योग्य नहीं हैं या जो तकनीकी त्रुटियों के कारण एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत थे.

नाम हटाए जाने के मुख्य कारण

आयोग के अनुसार, नामों को हटाने की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी रही है। बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) द्वारा घर-घर जाकर किए गए सत्यापन के बाद इन नामों को 'स्थानांतरित/अनुपस्थित (ASD)', 'मृत' या 'दोहरा पंजीकरण' की श्रेणियों में चिह्नित किया गया.

मृत मतदाता: जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम सूची से हटाए गए हैं.

स्थानांतरित: वे मतदाता जो अपना निवास स्थान बदल चुके हैं और अब उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहते.

दोहरा पंजीकरण: एक ही व्यक्ति का नाम यदि दो अलग-अलग क्षेत्रों में था, तो उसे एक जगह से हटा दिया गया है.

राज्यों का हाल: मध्य प्रदेश और अंडमान में सबसे अधिक प्रभाव

आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में करीब 42 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं. वहीं, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में नामों को हटाने का प्रतिशत सबसे अधिक (लगभग 16.72%) रहा है. छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्यों में भी 5 से 9 प्रतिशत तक नामों में कटौती देखी गई है। पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे चुनावी राज्यों में भी यह प्रक्रिया पूरी तीव्रता से चल रही है.

दावे और आपत्तियों के लिए समय सीमा

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक 'ड्राफ्ट' (मसौदा) सूची है. यदि किसी वास्तविक मतदाता का नाम गलती से कट गया है, तो उनके पास अभी भी सुधार का मौका है. मतदाता 15 जनवरी 2026 (कुछ राज्यों में तिथियां भिन्न हो सकती हैं) तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन फरवरी 2026 के मध्य में होने की उम्मीद है.

ऑनलाइन अपना नाम कैसे चेक करें?

मतदाता घर बैठे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका नाम सूची में है या नहीं:

आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in या electoralsearch.eci.gov.in पर जाएं.

अपना EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर) दर्ज करें.

आप अपने विवरण (नाम, पिता का नाम, राज्य) के माध्यम से भी खोज सकते हैं.

यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो तुरंत फॉर्म 6 भरकर नए पंजीकरण के लिए आवेदन करें.

अधिक जानकारी के लिए और अपना नाम जाँचने की प्रक्रिया को समझने के लिए आप मतदाता सूची में नाम कैसे देखें यह वीडियो देख सकते हैं. यह वीडियो आपको चुनाव आयोग के पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करने के आसान स्टेप्स बताएगा.