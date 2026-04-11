Earthquake in Nanded-Hingoli: महाराष्ट्र में सुबह-सुबह भूकंप के झटके, हिंगोली और नांदेड़ में 4.7 तीव्रता से कांपी धरती

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Earthquake in Nanded-Hingoli: महाराष्ट्र के हिंगोली और नांदेड़ जिले में शनिवार, 11 अप्रैल 2026 की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.7 मापी गई. भूकंप का केंद्र हिंगोली के पास था और यह घटना सुबह 8:45 बजे (IST) पर हुई. भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई है. यह भी पढ़े: Earthquake In Ladakh: लद्दाख के लेह में भूकंप के झटके; रिक्टर स्केल पर 3.9 रही तीव्रता, जान-माल के नुकसान की खबर नहीं

कई जिलों में महसूस हुए झटके

भूकंप के झटके हिंगोली के अलावा नांदेड़, परभणी, वाशिम और यवतमाल सहित पड़ोसी जिलों में भी महसूस किए गए. झटके इतने अचानक थे कि सुबह के समय लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। कई निवासियों ने बताया कि झटकों के कारण घरों में रखे बर्तन और अन्य सामान नीचे गिर गए। कुछ ग्रामीण इलाकों में छतों और दीवारों पर मामूली दरारें आने की खबरें भी सामने आई हैं।

नुकसान का आकलन जारी

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि, कुछ आवासीय संरचनाओं को मामूली नुकसान पहुंचा है। स्थानीय अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और नुकसान का सटीक आकलन करने के लिए टीमें काम कर रही हैं।

प्रशासन की अपील

भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और घबराहट न फैलाने की अपील की है। आपदा प्रबंधन की टीमें सतर्क हैं और स्थिति की निरंतर निगरानी कर रही हैं। यह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है, इसलिए प्रशासन ने लोगों को भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति भी सचेत किया है। प्रशासन की ओर से विस्तृत रिपोर्ट और आधिकारिक रिकॉर्ड जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है।