Nashik Water Dam Update: नाशिक जिले के डैम हुए ओवरफ्लो, कई इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट घोषित, गांवों को भी किया गया सतर्क

Nashik Water Dam Update: पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश (Rain) के कारण नाशिक जिले ( Nashik District ) में जगह जगह पर जलभराव हो चूका है और बारिश के कारण जिले के सभी डैम (Dam) लगभग भर चुके है और ओवरफ्लो हो चुके है. मौसम विभाग ( Meteorological Department) ने भी अलर्ट (Alert) जारी किया गया.नाशिक जिले में लगातार बारिश हो रही है.इससे निचले इलाकों में पानी जमा हो गया है और सभी डैम में पानी भी काफी बढ़ गया है. इसमें जिले के 14 डैम ओवरफ्लो (Overflow) हो गए हैं. वहीं 24 बड़े-छोटे डैम में पानी भी 85 प्रतिशत तक पहुंच गया है.राज्य में पिछले चार-पांच दिनों से लगातार बारिश हो रही है और कई इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

इसी के तहत आज नाशिक जिले में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है.ये भी पढ़े:Nashik Water Dam Update: महाराष्ट्र में बारिश के बीच बड़ी राहत, नासिक में जल संकट खत्म! बांधों में रिकॉर्ड पानी जमा

डैम हुए ओवरफ्लो

डैम (Dam) में और ज्यादा बारिश के कारण अगर बढ़ता है तो डैम से पानी छोड़ा जाएगा. इसके चलते जल संसाधन विभाग ने कई गांवों को अलर्ट भी जारी किया है. अगर गंगापुर डैम (Gangapur Dam) से पानी छोड़ा जाता है, तो गोदावरी नदी (Godawari River) का जलस्तर अचानक बढ़ने की संभावना है.जिले के 24 बड़े और छोटे डैम में जल संग्रहण 85 प्रतिशत तक पहुंच गया है. वहीं नाशिक को जलापूर्ति करने वाले गंगापुर डैम में जल भंडारण 84.25 प्रतिशत तक पहुंच गया है.गंगापुर डैम में बारिश की तीव्रता बढ़ने पर किसी भी समय डैम से पानी छोड़ने की चेतावनी जारी की गई है. इस बीच, जिले के 11 अन्य डैम से भी अलग-अलग मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है.

डैम से छोड़ा जाएगा पानी

नाशिक (Nashik) के लिए आज भी बारिश के लिए रेड अलर्ट (Red Alert) जारी किया है और यदि डैम के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश की तीव्रता बढ़ती है तो डैम से पानी छोड़ा जाएगा.जिले के गंगापुर डैम में 84.25 प्रतिशत, दारना - 87.37 प्रतिशत, मुक्णे - 95.18 प्रतिशत, नांदुरमध्यमेश्वर - 96.50 प्रतिशत, गिरना - 69.94 प्रतिशत, चनकापुर - 70 प्रतिशत जल भंडारण है.