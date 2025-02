VIDEO: चलती बस में अचानक ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, यात्रियों ने CPR देकर बचाई जान, झारखंड के गढ़वा की घटना का वीडियो आया सामने

गढ़वा, झारखंड: लोगों को चलते चलते और किसी भी समय हार्ट अटैक आने लगे है. जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होते है. इस दौरान कई समझदार अधिकारी और कर्मचारियों और लोगों की ओर से मरीज को CPR देकर उनकी जान भी बचाई जाती है.ऐसा ही एक वीडियो झारखंड से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है की चलती बस में ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आने लगा.

जिसके बाद बस के यात्रियों ने समझदारी दिखाते हुए ड्राइवर को सीपीआर दिया और उसकी जान बचाई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया 'एक्स' पर @sirajnoorani नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो में देख सकते है कि बस में बैठे यात्री ड्राइवर को सीपीआर दे रहे है.ये भी पढ़े:VIDEO: ताजमहल घुमने आएं पर्यटक को अचानक आया हार्ट अटैक, दोस्तों ने CPR देकर बचाई जान, वीडियो वायरल

ड्राइवर को यात्रियों ने दिया सीपीआर

In Garhwa, #Jharkhand, the driver suffered a #heartattack in a moving bus, his life was saved due to the presence of mind of the passengers, he was given a new life by giving CPR pic.twitter.com/XTe21hshkN

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) February 22, 2025