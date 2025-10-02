Dhamma Chakra Pravartan Din 2025: धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के लिए अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाएगा मध्य रेलवे, देखें पूरी लिस्ट

इंडियन रेलवे (Photo Credits: File Image)

Dhamma Chakra Pravartan Din 2025: दीक्षाभूमि (Deekshabhoomi), नागपुर में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस 2025 (Dhamma Chakra Pravartan Din) के पावन अवसर पर, भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar) के लाखों अनुयायियों के नागपुर आने की उम्मीद है. यात्रियों की अनुमानित भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, मध्य रेलवे (Central Railway) , नागपुर मंडल (Nagpur Division) ने नागपुर को महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों के महत्वपूर्ण स्थलों से जोड़ने वाली कई विशेष ट्रेनों की घोषणा की है.

मध्य रेलवे के नागपुर मंडल ने नागपुर के सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजनों में से एक, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के लिए शहर में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या के प्रबंधन हेतु एक व्यापक योजना तैयार की है. यात्रियों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए, नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशनों पर तीन बड़े होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं. इन जोनों में एक साथ लगभग 2,500 यात्री एक साथ ठहर सकते हैं. अधिकारियों ने बताया कि होल्डिंग एरिया ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हुए आवाजाही को नियंत्रित करने में मदद करेंगे.

नागपुर मंडल ने नियमित ट्रेनों में भीड़भाड़ कम करने के लिए नागपुर और अजनी के बीच 20 अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं भी शुरू की हैं. अधिकारियों ने कहा- विशेष ट्रेनें श्रद्धालुओं को व्यस्त समय में भीड़भाड़ से बचने में मदद करेंगी. जमीनी स्तर पर, कर्मचारियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है. स्टेशनों पर अतिरिक्त वाणिज्यिक कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जबकि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) सुरक्षा बनाए रखने और भीड़ नियंत्रण में सहायता के लिए अलर्ट पर है.

आपात स्थिति से निपटने और यात्रियों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष टीमें भी तैनात की गई हैं. स्टेशन परिसर और रेल परिचालन की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए नागपुर स्टेशन पर चौबीसों घंटे सीसीटीवी निगरानी से सुसज्जित एक समर्पित नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है. यह भी पढ़ें: Special Trains For Diwali-Chhath: सेंट्रल रेलवे का तोहफा, दिवाली और छठ पर अलग-अलग राज्यों के लिए चलाएगी 60 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें; चेक डिटेल्स

धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस 2025 के लिए अतिरिक्त विशेष ट्रेनों की सूची

*नागपुर - मुंबई सीएसएमटी / मुंबई सीएसएमटी - नागपुर*

ट्रेन संख्या 01020 नागपुर - सीएसएमटी स्पेशल नागपुर से 22.30 बजे (02.10.2025) प्रस्थान करेगी और अगले दिन 17.20 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी.

स्पेशल नागपुर से 22.30 बजे (02.10.2025) प्रस्थान करेगी और अगले दिन 17.20 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 01019 सीएसएमटी - नागपुर स्पेशल सीएसएमटी से 14.30 बजे (01.10.2025) प्रस्थान करेगी और अगले दिन 06.10 बजे नागपुर पहुंचेगी.

हॉल्ट स्टेशन: अजनी, वर्धा, बडनेरा, अकोला, भुसावल, नासिक रोड, कल्याण.

*नागपुर – पुणे / पुणे – नागपुर*

ट्रेन संख्या 01216 नागपुर – पुणे स्पेशल ट्रेन नागपुर से 23.00 बजे (02.10.2025) प्रस्थान करेगी और अगले दिन 16.20 बजे पुणे पहुंचेगी.

स्पेशल ट्रेन नागपुर से 23.00 बजे (02.10.2025) प्रस्थान करेगी और अगले दिन 16.20 बजे पुणे पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 01215 पुणे – नागपुर स्पेशल ट्रेन पुणे से 14.50 बजे (01.10.2025) प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07.30 बजे नागपुर पहुंचेगी.

हॉल्ट स्टेशन: अजनी, वर्धा, बडनेरा, अकोला, भुसावल, मनमाड, दौंड.

*नागपुर – सोलापुर / सोलापुर – नागपुर*

ट्रेन संख्या 01030 नागपुर-सोलापुर स्पेशल ट्रेन नागपुर से 23.30 बजे (02.10.2025) प्रस्थान करेगी और अगले दिन 23.45 बजे सोलापुर पहुंचेगी.

स्पेशल ट्रेन नागपुर से 23.30 बजे (02.10.2025) प्रस्थान करेगी और अगले दिन 23.45 बजे सोलापुर पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 01029 सोलापुर – नागपुर स्पेशल ट्रेन सोलापुर से 09.50 बजे (01.10.2025) प्रस्थान करेगी और अगले दिन 05.10 बजे नागपुर पहुंचेगी.

हॉल्ट स्टेशन: अजनी, वर्धा, बडनेरा, अकोला, भुसावल.

*नागपुर – नासिक रोड / नासिक रोड-नागपुर*

ट्रेन संख्या 01232/01234 नागपुर-नासिक रोड स्पेशल ट्रेन नागपुर से 16.20 बजे (03 और 04.10.2025) प्रस्थान करती है और अगले दिन 03.45 बजे नासिक रोड पहुंचेगी.

स्पेशल ट्रेन नागपुर से 16.20 बजे (03 और 04.10.2025) प्रस्थान करती है और अगले दिन 03.45 बजे नासिक रोड पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 01231/01233 नासिक रोड-नागपुर स्पेशल ट्रेन नासिक रोड से 18.00 बजे (01.10.2025) / 04.15 बजे (03.10.2025) प्रस्थान करती है और नागपुर क्रमशः 08.00 बजे (02.10.2025) / 15.40 बजे (03.10.2025) पहुंचती है.

हॉल्ट स्टेशन: अजनी, वर्धा, पुलगांव, धामनगांव, बडनेरा.

*नागपुर-भुसावल / भुसावल-नागपुर*

ट्रेन संख्या 01214 नागपुर-भुसावल स्पेशल ट्रेन नागपुर से 21.30 बजे (01.10.2025 और 03.10.2025) प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04.00 बजे भुसावल पहुंचेगी.

स्पेशल ट्रेन नागपुर से 21.30 बजे (01.10.2025 और 03.10.2025) प्रस्थान करेगी और अगले दिन 04.00 बजे भुसावल पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 01213 भुसावल-नागपुर स्पेशल ट्रेन भुसावल से 05.00 बजे (02 और 03.10.2025) प्रस्थान करेगी और 12.20 बजे नागपुर पहुंचेगी.

हॉल्ट स्टेशन: अजनी, वर्धा, पुलगांव, धामनगांव, बडनेरा.

*नागपुर-अकोला/अकोला-नागपुर*

ट्रेन नंबर 01132 नागपुर-अकोला स्पेशल नागपुर से 18.40 बजे (02.10.2025) प्रस्थान करती है, उसी दिन 23.30 बजे अकोला पहुंचती है.

स्पेशल नागपुर से 18.40 बजे (02.10.2025) प्रस्थान करती है, उसी दिन 23.30 बजे अकोला पहुंचती है. ट्रेन नंबर 01131 अकोला-नागपुर स्पेशल अकोला से 00.20 बजे (03.10.2025) प्रस्थान करती है, उसी दिन 04.50 बजे नागपुर पहुंचती है.

हॉल्ट स्टेशन: अजनी, वर्धा, पुलगांव, धामनगांव.

*नागपुर-नांदेड़ / नांदेड़-नागपुर*

ट्रेन संख्या 07086 नागपुर – नांदेड़ स्पेशल ट्रेन नागपुर से 23.55 बजे (02.10.2025) प्रस्थान करती है और अगले दिन 08.30 बजे नांदेड़ पहुंचती है.

स्पेशल ट्रेन नागपुर से 23.55 बजे (02.10.2025) प्रस्थान करती है और अगले दिन 08.30 बजे नांदेड़ पहुंचती है. ट्रेन संख्या 07088 नागपुर – नांदेड़ स्पेशल ट्रेन नागपुर से 01.00 बजे (03.10.2025) प्रस्थान करती है और उसी दिन 11.00 बजे नांदेड़ पहुंचती है.

स्पेशल ट्रेन नागपुर से 01.00 बजे (03.10.2025) प्रस्थान करती है और उसी दिन 11.00 बजे नांदेड़ पहुंचती है. ट्रेन संख्या 07085 नांदेड़ – नागपुर स्पेशल ट्रेन नांदेड़ से 20.30 बजे (01.10.2025) प्रस्थान करती है और अगले दिन 10.25 बजे नागपुर पहुंचती है.

स्पेशल ट्रेन नांदेड़ से 20.30 बजे (01.10.2025) प्रस्थान करती है और अगले दिन 10.25 बजे नागपुर पहुंचती है. ट्रेन नंबर 07087 नांदेड़ - नागपुर स्पेशल नांदेड़ से 21.15 बजे (01.10.2025) प्रस्थान करती है, अगले दिन 12.10 बजे नागपुर पहुंचती है.

हॉल्ट स्टेशन: चंद्रपुर, बल्हारशाह, हिंगोली, पूर्णा.

*बीदर-अजनी*

ट्रेन संख्या 07084 अजनी – बीदर स्पेशल ट्रेन नागपुर से 23.50 बजे (02.10.2025) प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08.30 बजे बीदर पहुंचेगी.

स्पेशल ट्रेन नागपुर से 23.50 बजे (02.10.2025) प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08.30 बजे बीदर पहुंचेगी. ट्रेन संख्या 07083 बीदर – अजनी स्पेशल ट्रेन बीदर से 20.45 बजे (01.10.2025) प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11.50 बजे अजनी पहुंचेगी.

हॉल्ट स्टेशन: चंद्रपुर, बल्हारशाह, सिरपुर कागजनगर, नांदेड़.

मध्य रेल यात्रियों से सुरक्षित, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा के लिए इन विशेष सेवाओं का लाभ उठाने की अपील करता है. श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे पहले से टिकट बुक करा लें और आयोजन के दौरान स्टेशनों और ट्रेनों में सफ़ाई बनाए रखें.