Special Trains For Diwali-Chhath: सेंट्रल रेलवे का तोहफा, दिवाली और छठ पर अलग-अलग राज्यों के लिए चलाएगी 60 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें; चेक डिटेल्स

Special Trains For Diwali-Chhath: त्योहारों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान 60 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. जो त्योहार के सीजन में घर जाने के लिए सेंट्रल रेलवे का यह किसी तोहफे से कम नहीं हैं. ये ट्रेनें मुंबई, पुणे और अन्य प्रमुख स्टेशनों से विभिन्न गंतव्यों के लिए चलेंगी, जिससे उत्तर भारत और पूर्वी राज्यों की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी.

1126 स्पेशल ट्रेनों में 60 ट्रेनें अतिरिक्त

भीड़ के दौरान लोग बिना कीस परेशानी के यात्रा कर सके. सेंट्रल रेलवे ने रेलवे ने कुल 1126 स्पेशल ट्रेनों का प्लान बनाया है, जिसमें ये 60 ट्रेनें अतिरिक्त हैं। बुकिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है.

एसी और सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन की सेवा

सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एसी और सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं. ये ट्रेनें मुख्य रूप से मुंबई-आसनसोल, मुंबई-करिमनगर, लोखंडवाला टर्मिनस-मुजफ्फरपुर और पुणे-हजरत निजामुद्दीन रूट पर चलेंगी. कुल 60 सेवाओं में से 48 एसी 3-टियर कोच वाली ट्रेनें हैं, जबकि एक ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर और पैंट्री कार की सुविधा उपलब्ध होगी.

ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग शुरू

रेलवे ने यात्रियों से जल्द बुकिंग करने और वेबसाइट www.irctc.co.in या आरक्षण केंद्रों से टिकट लेने की अपील की है. अनारक्षित कोच के लिए यूटिएस ऐप से बुकिंग संभव है.

6 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेंगी ये ट्रेनें

सेंट्रल रेलवे के अनुसार ये अतिरिक्त ट्रेनें 6 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक चलेंगी. जिसके बाद इन ट्रेनों की सेवा बंद कर दी जाएंगी.