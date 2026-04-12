Priyanka Purohit Video: देवकृष्ण पुरोहित हत्याकांड में बड़ा खुलासा, काले रंग को लेकर प्रियंका करती थी पति का अपमान, अवैध संबंध के चलते सुपारी देकर कराई हत्या

(Photo Credits: X/@ranvijaylive)

Priyanka Purohit Video: मध्य प्रदेश के धार जिले के राजोद थाना अंतर्गत गोंडीखेड़ा चरण गांव में 32 वर्षीय देवकृष्ण पुरोहित (Devkrishna Purohit) की हत्या के मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस को 7 अप्रैल की रात हुई इस वारदात को शुरुआत में लूटपाट का मामला माना जा रहा था, लेकिन पुलिस की गहन जांच में यह एक सुनियोजित 'सुपारी किलिंग' (अनुबंध हत्या) साबित हुई है. जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित ने अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंधों के चलते पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी.

अवैध संबंधों के लिए पति की बलि

पुलिस जांच के अनुसार, प्रियंका पुरोहित के अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ लंबे समय से अवैध संबंध थे.परिवार वालों का आरोप है कि प्रियंका अपने पति के साथ इन संबंधों को जारी रखने में बाधा महसूस करती थी. प्रेमी के साथ मिलकर उसने अपने पति देवकृष्ण को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय लिया. पुलिस ने इस मामले में पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया है. यह भी पढ़े: Devkrishna Purohit Murder Case: देवकृष्ण पुरोहित हत्या मामले में परिवार का दावा, प्रियंका पुरोहित पति को ‘काला’ कहकर करती थी अपमान, सुपारी देकर करवाया कत्ल

पति की हत्या मामले में प्रियंका गिरफ्तार

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लूट का नाटक रचकर गुमराह करने की कोशिश

आरोपियों ने हत्या के बाद वारदात को लूट का रूप देने का प्रयास किया। पुलिस के मुताबिक, रात करीब 1 बजे आरोपी घर में दाखिल हुए, देवकृष्ण पर हमला कर उनकी हत्या कर दी और लगभग 3 लाख रुपये का सामान लेकर फरार हो गए। इस दौरान लूट का नाटक रचा गया ताकि पुलिस गुमराह हो सके, लेकिन पुलिस की वैज्ञानिक और तकनीकी जांच ने इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया।

शारीरिक रंग को लेकर करती थी अपमान

मृतक की बहन ज्योति पुरोहित ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही प्रियंका और देवकृष्ण के बीच विवाद चल रहे थे। ज्योति के अनुसार, प्रियंका अक्सर देवकृष्ण के सांवले रंग को लेकर उन्हें नीचा दिखाती थी और सार्वजनिक रूप से अपमानित करती थी। परिवार का यह भी आरोप है कि प्रियंका ने पहले कई बार देवकृष्ण को तलाक की धमकी दी थी और उन पर शारीरिक हमला भी किया था।

1 लाख रुपये में तय हुआ हत्या का सौदा

साजिश को अंजाम देने के लिए प्रियंका और कमलेश ने सुरेंद्र भाटी नामक एक व्यक्ति को 1 लाख रुपये की सुपारी दी थी। इस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने घटना को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई। पुलिस ने बताया कि फिलहाल सुरेंद्र भाटी फरार है और उसकी तलाश के लिए टीमें दबिश दे रही हैं।

जांच और आगे की कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी साक्ष्यों को सुरक्षित कर लिया गया है। प्रियंका और कमलेश को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में आक्रोश है और परिजन दोषियों के लिए कड़ी कानूनी सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस अब फरार आरोपी सुरेंद्र भाटी को गिरफ्तार करने और घटना से जुड़े हर पहलू की पुष्टि करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।