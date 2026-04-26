Washington Shooting: वॉशिंगटन फायरिंग मामले में जांच में बड़ा खुलासा, शूटर निकला कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्रीधारी, इंजीनियर और वीडियो गेम डेवलपर

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Washington Shooting: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर के दौरान हिल्टन होटल में हुई गोलीबारी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है. इस घटना के बाद हमलावर की पहचान 31 वर्षीय कोल थॉमस एलन के रूप में हुई है, जिसका पेशेवर और शैक्षणिक रिकॉर्ड चौंकाने वाला है. कैलिफोर्निया के टॉरेंस का निवासी एलन, कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्रीधारी, एक इंजीनियर, शिक्षक और वीडियो गेम डेवलपर है.इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे, जिन्हें सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षित बाहर निकाला.

हमलावर का चौंकाने वाला प्रोफाइल

कोल थॉमस एलन का शैक्षणिक सफर काफी प्रभावशाली रहा है.उन्होंने 2017 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैलटेक) से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की थी. इसके बाद, 2025 में उन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, डोमिंगुएज हिल्स से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की. एलन सिर्फ एक उच्च शिक्षित व्यक्ति ही नहीं, बल्कि एक शिक्षक और वीडियो गेम डेवलपर भी हैं। वह C2 एजुकेशन नामक एक टेस्ट तैयारी और ट्यूटरिंग फर्म में अंशकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, जहां उन्हें दिसंबर 2024 में "टीचर ऑफ द मंथ" भी चुना गया था. इसके अतिरिक्त, उन्होंने "बोरडम" नामक एक वीडियो गेम भी विकसित किया है, जिसे स्टीम प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है, और वह अपने दूसरे गेम "फर्स्ट लॉ" पर भी काम कर रहे थे.

घटना का विवरण और सुरक्षा प्रतिक्रिया

यह घटना शनिवार रात को उस समय हुई जब वॉशिंगटन हिल्टन होटल में वार्षिक व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर चल रहा था। एलन ने एक शॉटगन और एक हैंडगन के साथ सुरक्षा चौकी पर हमला किया। सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट को गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट पहने होने के कारण उनकी जान बच गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो उस समय मंच पर मौजूद थे, को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. घटना के बाद, एलन को हिरासत में ले लिया गया.

राजनीतिक जुड़ाव और राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया

जांच में यह भी सामने आया है कि कोल थॉमस एलन ने फेडरल इलेक्शन कमीशन (FEC) के रिकॉर्ड के अनुसार, अक्टूबर 2024 में कमला हैरिस के राष्ट्रपति अभियान को 25 डॉलर का दान दिया था. घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने हमलावर को "मानसिक रूप से बीमार" करार दिया और इस हमले को "हमारे संविधान पर हमला" बताया। उन्होंने सीक्रेट सर्विस की त्वरित और बहादुरी भरी कार्रवाई की सराहना की, जिसने उन्हें और अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को सुरक्षित रखा.

वॉशिंगटन हिल्टन होटल में हुई इस गोलीबारी ने एक बार फिर अमेरिका में बंदूक हिंसा और सार्वजनिक सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है। कोल थॉमस एलन जैसे उच्च शिक्षित व्यक्ति का इस तरह की घटना में शामिल होना कई सवाल खड़े करता है. अधिकारी अब इस घटना के पीछे के मकसद और एलन के मानसिक स्वास्थ्य की गहराई से जांच कर रहे हैं। यह घटना दिखाती है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, अप्रत्याशित खतरे कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, और ऐसे में त्वरित प्रतिक्रिया और सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण है.