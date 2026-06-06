Delhi Encounter: दिल्ली के पुष्प विहार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, तीन आरोपी गिरफ्तार; चोरी के जेवरात और अवैध हथियार बरामद
दिल्ली पुलिस (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 6 जून: राजधानी दिल्ली (Delhi) के पुष्प विहार (Pushp Vihar) इलाके में शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस (Delhi Police) और बदमाशों के बीच एक जबरदस्त मुठभेड़ (Encounter) हो गई. दक्षिण दिल्ली जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ और एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (AATS) की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस और अपराधियों के बीच हुई इस गोलीबारी में पुलिस टीम ने सूझबूझ का परिचय देते हुए आरोपियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इस सफल ऑपरेशन के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है. यह भी पढ़ें: अंडरवर्ल्ड-ISI टेरर मॉड्यूल: दिल्ली स्पेशल सेल और महाराष्ट्र ATS की बड़ी कार्रवाई; भायंदर से 26 वर्षीय हुजैफा हाशमी गिरफ्तार, दिल्ली और मुंबई दहलाने की थी साजिश

भारी मात्रा में चोरी के जेवरात और अवैध पिस्तौल बरामद

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने जब गिरफ्तार किए गए बदमाशों की तलाशी ली, तो उनके कब्जे से भारी मात्रा में संदिग्ध सामान और हथियार बरामद हुए. पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से चोरी के सोने-चांदी के आभूषणों से भरा एक बैग और वारदात में इस्तेमाल होने वाला एक ऑटो बरामद किया है.

इसके अतिरिक्त, उनके पास से .315 बोर की दो अवैध पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस और एक इस्तेमाल किया गया (खोखा) कारतूस भी मिला है। पुलिस ने उनके पास से पेचकस, प्लास और अन्य उपकरण भी जब्त किए हैं, जिनका उपयोग वे संभवतः घरों के ताले तोड़ने और चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए करते थे.

पुष्प विहार में मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा

कुख्यात पंखिया गैंग से जुड़े हैं तार; पुराना आपराधिक इतिहास

पकड़े गए आरोपियों में से एक की पहचान 'गुड्डू' के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के नंगला पंखियां गांव का रहने वाला है. दूसरा मुख्य आरोपी 'बाबू' दिल्ली के जबर पार्क इलाके का निवासी है। पुलिस के अनुसार, गुड्डू अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय और बेहद शातिर 'पंखिया गैंग' (Pankhiya Gang) का एक सक्रिय सदस्य है.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी गुड्डू का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह इससे पहले साल 2022 में ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र में भारतीय नौसेना (Navy) के एक अधिकारी के साथ हुई लूटपाट और डकैती के गंभीर मामले में जेल जा चुका है.

ग्रेटर नोएडा में भी हुई थी इसी तरह की मुठभेड़

इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि की बात करें, तो दिल्ली-एनसीआर में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है. इससे पहले अप्रैल महीने में भी ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र की पुलिस टीम और लुटेरों के बीच एक नियमित चेकिंग के दौरान इसी तरह की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें अपराधियों ने पुलिस पर गोलियां चलाई थीं. दिल्ली पुलिस अब इस मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाशों से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में हाल ही में हुई चोरी और झपटमारी की अन्य वारदातों का खुलासा किया जा सके.