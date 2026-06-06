IND vs AFG Only Test Match Mullanpur Weather Update: मुल्लांपुर में बारिश बनेगी बाधा या मिलेगा पूरा खेल? भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट से पहले जानें मौसम और पिच का हाल

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, Only Test Match Mullanpur Weather Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला आज यानी 6 जून से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ (New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium), मुल्लांपुर में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में होगी. जबकि, अफगानिस्तान की अगुवाई हश्मतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) करेंगे. यह मुकाबला मौजूदा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं है. यह भी पढ़ें: World Test Championship Points Table: टीम इंडिया बनाम अफगानिस्तान टेस्ट से पहले WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, जानें भारत किस स्थान पर मौजूद

भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक मुकाबला खेला गया है. साल 2018 में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए उस मैच में भारत ने पारी और 262 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी. भारतीय टीम एक बार फिर घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत हासिल करना चाहेगी. दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम उलटफेर की उम्मीदों के साथ मैदान में उतरेगी.

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला अहम है. भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में नए टेस्ट चक्र की तैयारी को मजबूत करना चाहेगी, जबकि अफगानिस्तान अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने का प्रयास करेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

टेस्ट क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक सिर्फ 1 मुकाबला खेला गया है. इस दौरान भारतीय टीम ने 1 मैच में जीत दर्ज की है. जबकि अफगानिस्तान को अभी भी अपनी पहली जीत का इंतजार है.

भारत की टीम में यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज और अजमतुल्लाह उमरजई अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium Pitch Report)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला आज यानी 6 जून से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाएगा. यहां की पिच पारंपरिक काली मिट्टी के बजाय रेत से तैयार की गई है. ऐसे में तेज गेंदबाजों को स्पिनरों की तुलना में ज्यादा मदद मिलने की संभावना है. हालांकि बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए यहां बराबर अवसर रहते हैं. बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए शुरुआत में थोड़ा समय बिताना पड़ सकता है. एक बार नजरें जमने के बाद बल्लेबाजी आसान हो सकती है. ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

मुल्लांपुर का मौसम (Mullanpur Weather Update)

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला आज यानी 6 जून से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर में खेला जाएगा. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार मुकाबले के दौरान बीच-बीच में बादल छाए रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. वहीं बारिश की संभावना 25 प्रतिशत बताई गई है. ऐसे में मौसम मैच में थोड़ी बाधा डाल सकता है, लेकिन पूरे दिन बारिश की आशंका नहीं है.

भारत के लिए शुभमन गिल और केएल राहुल की बल्लेबाजी पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं ऋषभ पंत अपने 50वें टेस्ट में खास रिकॉर्ड बनाने के इरादे से उतरेंगे. गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव अहम भूमिका निभा सकते हैं. अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह और रहमानुल्लाह गुरबाज से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG Only Test Match Playing Prediction)

भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे/मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: अफसर जजई, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), रहमत शाह, हश्मतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, अजमतुल्लाह उमरजई, कैस अहमद, एन खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी और एक अतिरिक्त गेंदबाज.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.