IND vs AFG Only Test Match Dream11 Prediction: मुल्लांपुर में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी रोमांचक भिड़ंत, इन धुरंधरों को चुनकर बनाएं मजबूत फैंटेसी 11 टीम

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, Only Test Match Dream11 Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला आज यानी 6 जून से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ (New Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium), मुल्लांपुर में भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के हाथों में होगी. जबकि, अफगानिस्तान की अगुवाई हश्मतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) करेंगे. यह मुकाबला मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि अफगानिस्तान इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं है. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, One-off Test Stats And Preview: न्यू चंडीगढ़ में कल से खेला जाएगा भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला, रोमांचक मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक मुकाबला खेला गया है. साल 2018 में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए उस मैच में भारत ने पारी और 262 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी. ऐसे में भारतीय टीम का मनोबल काफी ऊंचा होगा. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेगी.

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जाएगा. मुल्लांपुर की पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है. वहीं बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा. ऐसे में फैंटेसी क्रिकेट खेलने वाले यूजर्स के लिए सही खिलाड़ियों का चयन काफी अहम हो जाता है. आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

टेस्ट क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक सिर्फ 1 मुकाबला खेला गया है. इस दौरान भारतीय टीम ने 1 मैच में जीत दर्ज की है. जबकि अफगानिस्तान की टीम को अभी भी पहली जीत का इंतजार है.

भारत की टीम में शुभमन गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल जैसे स्टार बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे. अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज और अजमतुल्लाह उमरजई अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान पिच रिपोर्ट (IND vs AFG Pitch Report)

मुल्लांपुर की पिच पारंपरिक काली मिट्टी के बजाय रेत से तैयार की गई है. ऐसे में यहां तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल और मूवमेंट मिल सकता है. हालांकि बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए बराबर अवसर मौजूद रहेंगे. मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो सकता है. ऐसे में फैंटेसी टीम बनाते समय टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों और प्रमुख तेज गेंदबाजों को प्राथमिकता दी जा सकती है.

भारत बनाम अफगानिस्तान ड्रीम11 टीम सुझाव (IND vs AFG Dream11 Team Prediction)

विकेटकीपर: ऋषभ पंत, रहमानुल्लाह गुरबाज

बल्लेबाज: शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रहमत शाह

ऑलराउंडर: वॉशिंगटन सुंदर, अजमतुल्लाह उमरजई

गेंदबाज: मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, कैस अहमद

कप्तान (Captain): शुभमन गिल

उपकप्तान (Vice Captain): ऋषभ पंत

भारत बनाम अफगानिस्तान के बीच मुकाबले के लिए संभावित बेस्ट पिक्स (IND vs AFG Top Fantasy Picks)

शुभमन गिल शानदार फॉर्म में हैं और पिछले कुछ मुकाबलों में लगातार रन बना रहे हैं. ऋषभ पंत अपने 50वें टेस्ट मैच में बड़ा रिकॉर्ड बनाने के करीब हैं और बल्ले से अहम योगदान दे सकते हैं. केएल राहुल भी बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं. अफगानिस्तान की ओर से रहमत शाह और अजमतुल्लाह उमरजई फैंटेसी टीम के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG Only Test Match Playing Prediction)

भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे/मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: अफसर जजई, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), रहमत शाह, हश्मतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, अजमतुल्लाह उमरजई, कैस अहमद, एन खारोटे, जियाउर रहमान शरीफी, मोहम्मद सलीम सफी और एक अतिरिक्त गेंदबाज.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.