Police Weightlifting Cluster: 7 महीने की प्रेग्नेंसी के दौरान दिल्ली की महिला कांस्टेबल सोनिका यादव ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर में जीत की हासिल: VIDEO

Police Weightlifting Cluster: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर 2025-26 में दिल्ली की महिला पुलिस कांस्टेबल (Lady Police Constable) सोनिका यादव ने 145 किलो का वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल (Bronze Medal) जीता. सोनिका 7 महीने की प्रेग्नेंट है और इसके बाद भी उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और ये कारनामा किया.जिसको देखकर लोग भी हैरान हो गए. उनके इस जज्बे और हिम्मत को सभी ने सलाम किया है. 31 वर्षीय सोनिका यादव 84 किलो वर्ग में उतरीं थीं. किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वे गर्भवती हैं.
जब उनके सात महीने की गर्भवती होने की जानकारी सामने आई, तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा.दर्शकों ने खड़े होकर इस महिला कांस्टेबल के साहस को सलाम किया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @TimesNow नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:बेटियां बेमिसाल: ’14 अक्टूबर’ को जन्मीं भारत की दो खिलाड़ी, जिन्होंने अलग-अलग खेलों में लहराया परचम
दिल्ली की महिला कांस्टेबल सोनिका यादव ने जीता ब्रॉन्ज मेडल
इस मैडल को जीतने के बाद सोनिका ने बताया की मैंने ठान लिया था कि रुकना नहीं है.मैं खुद को साबित करना चाहती थी कि मैं यह कर सकती हूं, चाहे मैं प्रेग्नेंट ही क्यों न रहूं. मेरा बेबी बंप मेरी रुकावट नहीं, मेरी ताकत है.सोनिका की यह सोच और आत्मविश्वास हर उस महिला के लिए प्रेरणा है, जो जीवन की परिस्थितियों में अपने सपनों से समझौता नहीं करना चाहती.सोनिका ने बताया कि वे लूसी मार्टिन्स, जो गर्भावस्था के दौरान वेटलिफ्टिंग करने वाली मशहूर खिलाड़ी हैं, उनसे प्रेरित हुईं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर उनसे संपर्क किया और ट्रेनिंग टिप्स लीं.गर्भावस्था के दौरान उन्होंने ढीले कपड़ों से अपना बेबी बंप छिपाए रखा और पूरे फोकस के साथ प्रतियोगिता की तैयारी की.
दिल्ली पुलिस ने की तारीफ
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,'सोनिका की उपलब्धि हमारे बल की ताकत और समर्पण की मिसाल है. हमें उन पर गर्व है.सोनिका 2014 बैच की कांस्टेबल हैं और वर्तमान में कम्युनिटी पुलिसिंग सेल में तैनात हैं. इससे पहले वे मजनू का टीला इलाके में बीट ऑफिसर रहीं, जहां उन्होंने मादक पदार्थ विरोधी अभियानों में सराहनीय काम किया.
देश की महिलाओं के लिए बनी मिसाल
सोनिका ने अपने खेल जीवन की शुरुआत कबड्डी से की थी, लेकिन जिम में वजन उठाने के दौरान उन्हें अपनी असली ताकत का एहसास हुआ. 2022 में उन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा सम्मानित किया गया था, और महिला दिवस पर स्मृति ईरानी ने भी उनके कार्यों की सराहना की थी.उनके पति अंकुर बाना, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ने भी गर्व जताया.सोनिका ने बताया कि उन्होंने हर कदम पर डॉक्टर से परामर्श लिया ताकि मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा बनी रहे.