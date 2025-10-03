Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में 6 अक्टूबर से मौसम फिर पलटेगा, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

(Photo Credits ANI)

नोएडा, 3 अक्टूबर : दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के निवासियों के लिए एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है. कुछ दिनों तक सामान्य रहने के बाद सोमवार, 6 अक्टूबर से यहां के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग ने इस दिन के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी दी है. हाल के दिनों में एनसीआर का मौसम काफी हद तक सामान्य बना हुआ था. मौसम विभाग के मुताबिक 3 और 4 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी. इन दिनों अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा. हालांकि, 5 अक्टूबर से इस स्थिति में बदलाव की शुरुआत होगी, जब बारिश और गरज के साथ आंधी चलने का पूर्वानुमान जताया गया है.

मौसम विभाग के मुताबिक असली बदलाव 6 अक्टूबर से होगा. मौसम विभाग के अनुसार, इस पूरे दिन हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के साथ-साथ गरज और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दिन अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इस दौरान ह्यूमिडिटी का स्तर 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच बना रह सकता है, जो बारिश के बाद भीषण गर्मी का अहसास करा सकता है. यह अस्थिर मौसम 7 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना है. इस दिन भी ठीक इसी तरह से पूरे दिन थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है. हालांकि, तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिसमें न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. यह भी पढ़ें : पीएम मोदी और अश्विनी वैष्णव के सहयोग से ओडिशा में डिजिटल कौशल को मिलेगा बल: सीएम मोहन चरण माझी

मौसम विभाग द्वारा जारी येलो अलर्ट का मतलब है कि मौसम 'खराब' हो सकता है. ऐसे में निवासियों को सतर्क रहने और नवीनतम मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है. खासकर यात्रा के दौरान सावधानी बरतने, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहने तथा अगर संभव हो तो घर के अंदर ही रहने की बात की जाती है. हालांकि, राहत की बात यह है कि 8 अक्टूबर तक आते-आते मौसम फिर से सामान्य हो जाएगा. इस दिन मुख्यतः साफ आसमान रहने का पूर्वानुमान है और कोई चेतावनी भी जारी नहीं की गई है. तापमान 32 डिग्री अधिकतम और 22 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है.