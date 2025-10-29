दिल्ली से मुंबई अब सिर्फ 12 घंटे में! इस एक्सप्रेसवे से बदल जाएगी सफर की तस्वीर; जानें कब होगा काम पूरा

Representational Image | PTI

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से मुंबई का सफर अब मात्र 12 घंटे में पूरा हो जाएगा. देश में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देने जा रहा है दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे. 1.3 लाख करोड़ की लागत से बन रहा यह हाईटेक हाईवे दिसंबर तक आम जनता के लिए पूरी तरह खोल दिया जाएगा. इसके शुरू होने से दिल्ली और मुंबई के बीच की लंबी दूरी अब 24 घंटे से घटकर सिर्फ 12 घंटे रह जाएगी. नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के मुताबिक, 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है, और आखिरी चरण तेजी से चल रहा है.

6 राज्यों को जोड़ेगा ये हाई-स्पीड कॉरिडोर

1,386 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे देश के इन राज्यों को जोड़ेगा

दिल्ली

हरियाणा

राजस्थान

मध्य प्रदेश

गुजरात

महाराष्ट्र

कौन-कौन से हिस्से खुल चुके हैं?

दिल्ली-दौसा-सवाई माधोपुर खंड (293 किमी) और झालावाड़-रतलाम-मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खंड (245 किमी) सहित दो चरण पहले ही यातायात के लिए खोल दिए गए हैं. इन चालू गलियारों ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में यात्रियों के लिए यात्रा को काफी आसान बना दिया है.

दिसंबर तक ये हिस्से भी होने वाले हैं तैयार

दिसंबर तक, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (95 किमी), सूरत-विरार-मुंबई (291 किमी), भरूच-सूरत (38 किमी), मध्य प्रदेश सीमा-गुजरात (148 किमी), और सवाई माधोपुर-झालावाड़ (159 किमी) सहित कई प्रमुख खंड पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है. पूरा होने के बाद, यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, इंदौर, भोपाल, सूरत और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा.

क्या होगा इसका सबसे बड़ा फायदा?

दिल्ली-मुंबई यात्रा समय 50% से भी ज्यादा कम

ट्रेनों पर निर्भरता घटेगी

तेज, आरामदायक और खूबसूरत सफर

पर्यटन, उद्योग और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा

लाखों लोगों को रोजगार के अवसर

सरकार का मानना है कि यह प्रोजेक्ट पश्चिम और मध्य भारत के आर्थिक गलियारों को नई रफ्तार देगा.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत के विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नया अध्याय है. जल्द ही लोग सड़क के रास्ते दिल्ली से मुंबई जाना पहले से कहीं अधिक आसान, तेज और सुरक्षित पाएंगे.