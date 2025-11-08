दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक-ट्रैक्टर की टक्कर में दो की मौत, चार घायल

Representational Image | ANI

Delhi Mumbai Expressway Accident: गुजरात के भरूच जिले में शनिवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. मटारा गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने हाईवे पर मरम्मत कार्य कर रहे मजदूरों को ले जा रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए.

टक्कर से ट्रैक्टर के उड़े परखच्चे

जानकारी के अनुसार, हादसा इतना भीषण था कि ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर सड़क किनारे लगे रेलिंग से जा टकराया और दो हिस्सों में टूट गया. ट्रैक्टर-ट्रॉली वडोदरा से भरूच की ओर जा रही थी और एक्सप्रेसवे पर मरम्मत कार्य के लिए निकली थी. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. आसपास के लोगों ने शोर मचाकर पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी.

पुलिस और एंबुलेंस की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

अमोड थाना पुलिस और 108 एंबुलेंस की तीन टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत कार्य शुरू किया. घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद वडोदरा के करजन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं, मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है.

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

स्थानीय पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाना सामने आया है. एक्सप्रेसवे पर ट्रक का संतुलन बिगड़ने से वह ट्रैक्टर में जा घुसा. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

परिवारों में मचा कोहराम

इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने सरकार से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने की मांग की है. हादसे के बाद ट्रैफिक को कुछ घंटों के लिए डायवर्ट करना पड़ा, जिससे एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया था.