Dead Lizard and Mosquitoes Found in Ghee: तेलंगाना में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, डेयरी के इंस्पेक्शन में घी में मरी हुई छिपकली और मच्छर मिले

Dead Lizard and Mosquitoes Found in Ghee: तेलंगाना से लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया है. राज्य के टास्क फोर्स के निरीक्षण में शक्ति मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में स्वच्छता संबंधी बड़ी चूक पाई गई है. 1 फरवरी, 2025 को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स टीम ने प्रदेश के जनगांव जिले के रघुनाथपल्ली मंडल में स्थित शक्ति मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का निरीक्षण किया. जांच के दौरान सबसे पहले यह पाया गया कि वहां पर स्वच्छता का उचित ध्यान नहीं रखा गया था. इसके साथ हे घी में मरी हुई छिपकली और मच्छर भी पाए गए, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं.

पैकिंग उत्पादों में भी गड़बड़ी

इस दौरान पैकिंग किए गए उत्पादों पर लेबलिंग में भी गड़बड़ी पाई गई. इसके बाद, कार्रवाई के दौरान 1,700 किलो दही जब्त किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, नमूने प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए एकत्र किए गए हैं. जांच के बाद अधिकारियों ने कहा खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 और एफएसएस नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आधिकारिक हैंडल पर इस मुद्दे पर एक विस्तृत पोस्ट भी साझा की गई है. जिस पोस्ट में बरामद किए गए घी और दूध को दिखाया गया है. यह भी पढ़े: Viral Video: आलू की सब्जी में जहरीले सांप को देख उड़े लोगों के होश, हैरान करने वाला वीडियो हुआ वायरल

State level Task Force team has conducted inspections at the below establishment in Jangaon district on 01.02.2025.

𝗦𝗵𝗮𝗸𝘁𝗶 𝗠𝗶𝗹𝗸 𝗮𝗻𝗱 𝗠𝗶𝗹𝗸 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝘀, 𝗥𝗮𝗴𝗵𝘂𝗻𝗮𝘁𝗵𝗽𝗮𝗹𝗹𝘆 (𝗠), 𝗝𝗮𝗻𝗴𝗮𝗼𝗻

