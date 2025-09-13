Cloud burst in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बादल फटने से मची तबाही, कई गाड़ियां मलबे में दबी, घरों को पहुंचा नुकसान; VIDEO

Credit-(X,@JantaNews11)

Cloud burst in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में पिछले कई दिनों से बादल फटने की घटनाओं के कारण काफी नुकसान हुआ है और काफी लोगों के घर में उजड़ गए है. एक बार फिर बिलासपुर जिले (Bilaspur District) में बादल फटने की घटना सामने आई है. जिले के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के गुतराहण गांव की है, जहां रात करीब 3 बजे अचानक आए मलबे और पानी ने खेतों और गाड़ियों को चपेट में ले लिया.स्थानीय किसान कश्मीर सिंह ने बताया कि तेज पानी और कीचड़ ने उसकी पूरी फसल बहा दी. खेतों में खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है. जिला प्रशासन ने कहा है कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा.

इस तबाही का एक वीडियो (Video)सामने आया है, जिसमें देख सकते है गाड़ियां मलबे में फंसी हुई है. इसका वीडियो सोशल मीडिया X पर @JantaNews11 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Himachal Landslide: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भूस्खलन, कार सवार तीन लोगों ने कूदकर बचाई जान; सामने आया घटना का खौफनाक VIDEO

बिलासपुर जिले में बादल फटा

कई वाहन मलबे में दबे

बिलासपुर (Bilaspur) के डिप्टी कमिश्नर राहुल कुमार के अनुसार, इस आपदा में कम से कम चार गाड़ियां मलबे में फंस गई हैं. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की टीम सड़कों से मलबा हटाने और यातायात बहाल करने में जुटी हुई है.चंबा जिले के भटियात क्षेत्र के मामल और कमलाड़ी गांवों से भी पानी और मलबा घरों में घुसने की खबरें सामने आई हैं. हालांकि,राहत की बात यह है कि किसी की जान जाने की सूचना नहीं मिली है.

शिमला में येलो अलर्ट

राजधानी शिमला (Shimla) में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कुछ मीटर तक सीमित हो गई. मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को राज्य के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है.