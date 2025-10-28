Cyclone Montha: बस थोड़ी ही देर में तट पर दस्तक देने वाला है चक्रवात मोंथा, आंध्र-तेलंगाना में 35 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल

Representational Image | PTI

चक्रवात मोंथा (Cyclone Montha) तेजी से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि यह तूफान आज रात (28 अक्टूबर) के आसपास काकीनाडा तट से टकराएगा. यह उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में चलता रहेगा और मंगलवार रात में आंध्र तट पार करेगा. हवा की गति 90-100 किमी प्रति घंटे रहेगी और इसके झोंके 110 किमी तक पहुंच सकते हैं. आईएमडी के महानिदेशक डॉ. एम मोहापात्रा ने कहा कि तट से टकराने के बाद मोंथा की रफ्तार थोड़ी कम होगी और यह ओडिशा की ओर बढ़ेगा.

चक्रवात मोंथा के करीब आने के साथ ही काकीनाडा के तट पर ऊंची लहरें उठ रही हैं. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) ने कई तटीय जिलों में समुद्र में 4.7 मीटर ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की है. आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपील करते हुए लोगों से कहा है कि वे किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलें. यदि आवश्यक हो तो नियंत्रण कक्ष को सूचित जरूर करें.

फ्लाइट सेवाओं पर बड़ा असर

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. अब तक 35 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं. विशाखापटनम, विजयवाड़ा, राजमुंदरी और हैदराबाद के शम्शाबाद एयरपोर्ट्स पर इसका असर दिख रहा है.

कहां है Cyclone Montha अभी?

IMD के ताज़ा अपडेट के मुताबिक तूफान मछलीपट्टनम से 50-70 किमी, काकीनाडा से 130-150 किमी, विशाखापटनम से 230-250 किमी की दूरी पर है. हवा की रफ्तार 90-100 किमी/घंटा, झोंकों में 110 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है.

रेड अलर्ट जारी

आंध्र प्रदेश के 16 से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट. 800 से अधिक राहत केंद्र बनाए गए हैं. काकीनाडा, मछलीपट्टनम, विजयनगरम, विशाखापटनम ईस्ट-से वेस्ट गोदावरी, गंटूर, बापटल और आसपास के तटीय जिलों में सबसे अधिक खतरा है. साथ ही तेलंगाना के कई इलाकों में आंधी-तूफान का अलर्ट है.