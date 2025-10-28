Cyclone Montha: कुछ ही घंटों में आंध्र तट से टकराएगा साइक्लोन मोंथा, मछलीपट्टनम से सिर्फ 70 किमी की दूरी बाकी

Representational Image | PTI

Cyclone Montha Update: चक्रवात मोंथा (Cyclone Montha) अब सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है और आज शाम/रात तक यह आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को पार करेगा. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, तूफान में हवा की गति 90-100 किमी प्रति घंटे होगी, जो झोंकों में 110 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इससे तटीय इलाकों में समुद्र उफान पर है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. आंध्र प्रदेश और ओडिशा हाई अलर्ट पर हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और आज रात काकीनाडा के पास लैंडफॉल की तैयारी की जा रही है.

मोंथा मंगलवार रात तक तट से टकराने के बाद अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा. आने वाले 24-48 घंटे मौसम बेहद खराब रहने की आशंका है. तूफान ने पहले ही कई तटीय ज़िलों में तबाही मचा दी है, जिससे चित्तूर, तिरुपति और काकीनाडा में नॉर्मल ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो गई है.

मोंथा कहां तक पहुंचा?

IMD के ताजा अपडेट के मुताबिक मंगलवार दोपहर को साइक्लोन मछलीपट्टनम से 70 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व, काकीनाडा से 150 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व, विशाखापत्तनम से 250 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व, ओडिशा के गोपालपुर से 480 किमी दक्षिण-दक्षिणपश्चिम में है.

तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज शाम तक मछलीपट्टनम और कालींगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास तट से टकराएगा.

आंध्र प्रदेश के 16 जिलों में रेड अलर्ट

इन जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है: श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, अनकापल्ली, काकीनाडा, ईस्ट और वेस्ट गोदावरी, गुंटूर, बापटल, प्रकाशम, नेल्लोर, तिरुपति और अन्य दक्षिण तटीय इलाके

सोमवार को विशाखापत्तनम और अनकापल्ली में भारी बारिश के बाद, मंगलवार को बारिश की तीव्रता दक्षिण तटीय जिलों की ओर बढ़ गई है.

बंदरगाहों पर अलर्ट!

सबसे अधिक खतरा काकीनाडा पोर्ट पर माना जा रहा है, जहां ग्रेट डेंजर सिग्नल नंबर 10 जारी किया गया है. यह सबसे बड़ा चेतावनी संकेत है.

अन्य बंदरगाहों पर भी चेतावनी:

सिग्नल 9: विशाखापत्तनम, कालींगपट्टनम आदि

सिग्नल 8: मछलीपट्टनम, कृष्णापट्टनम आदि

तेलंगाना में भी असर

तूफान की तीव्रता बढ़ने के साथ खम्मम और भद्राद्री कोठागुडेम में रेड अलर्ट जारी किया गया है. वारंगल, नलगोंडा, महबूबाबाद में ऑरेंज अलर्ट है. कई जगहों पर बिजली चमकने, तेज हवाओं और अचानक बारिश की चेतावनी दी गई है.