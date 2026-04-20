Nazia Elahi Khan Video: मुंबई के Lenskart Store में तिलक पर प्रतिबंध को लेकर बवाल, बीजेपी नेता नाजिया इलाही खान ने हिंदू स्टाफ को लगाया चंदन

(Photo Credits @jadiarahul)

Nazia Elahi Khan Video: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के एक लेंसकार्ट (Lenskart) स्टोर में उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब भाजपा की अल्पसंख्यक मोर्चा की नेता नाजिया इलाही खान ने वहां पहुंचकर हंगामा किया. नाजिया खान ने इस दौरान स्टोर मैनेजर से तीखी बहस की और हिंदू कर्मचारियों के माथे पर तिलक लगाया. इस पूरी घटना के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद कंपनी की आंतरिक नीतियों को लेकर इंटरनेट पर नई बहस छिड़ गई है.

'शरिया लागू करना है क्या?': मैनेजर के साथ तीखी नोकझोंक

सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में नाजिया खान को स्टोर के भीतर कर्मचारियों और मैनेजर से पूछताछ करते हुए देखा जा सकता है. मैनेजर, जिसकी पहचान मोहसिन खान के रूप में हुई है, से बहस करते हुए नाजिया पूछती हैं, "शरिया लागू करवाना है क्या?" नाजिया ने आरोप लगाया कि स्टोर में काम करने वाले हिंदू कर्मचारियों को तिलक लगाने या कलावा बांधने जैसे धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करने से हतोत्साहित किया जा रहा है. यह भी पढ़े: VIDEO: ‘खड़गे जी के लिए अलग कुर्सी क्यों?’: कांग्रेस के अहमदाबाद इवेंट का वीडियो वायरल, बीजेपी ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी

नाजिया इलाही खान ने हिंदू स्टाफ को लगाया चंदन

लेंसकार्ट द्वारा तिलक और कलावा बैन करने पर Lenskart showroom पहुँची नाज़िया इलाही खान ! pic.twitter.com/BMlqttTppY — Rahul Jadia (@jadiarahul) April 19, 2026

हिंदू स्टाफ को लगाया तिलक, लगाए धार्मिक नारे

वायरल हो रहे एक अन्य क्लिप में नाजिया खान स्टोर के भीतर घूमते हुए हिंदू कर्मचारियों के माथे पर तिलक लगाते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो में कर्मचारी असहज लेकिन शांत दिखाई दे रहे हैं. नाजिया ने इस कृत्य को "कार्यस्थल पर हिंदू रीति-रिवाजों के दमन के खिलाफ विरोध" बताया. इस दौरान उन्होंने भगवान राम और भगवान शिव के जयकारे भी लगाए, जबकि वहां मौजूद कुछ अन्य लोग मोबाइल फोन से इस घटना को रिकॉर्ड करते दिखे.

कंपनी के खिलाफ गंभीर आरोप और जांच की मांग

नाजिया खान ने अपने पोस्ट में लेंसकार्ट पर जानबूझकर मुस्लिम मैनेजर नियुक्त करने का आरोप लगाया ताकि हिंदू परंपराओं पर प्रतिबंध लगाया जा सके. उन्होंने मामले को और आगे बढ़ाते हुए लेंसकार्ट के मालिक की गिरफ्तारी की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने बिना किसी सबूत के कंपनी के संदिग्ध संगठनों के साथ संबंध होने की जांच की भी मांग की.

नाजिया ने अपने पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) जैसी उच्च स्तरीय संस्थाओं को भी टैग किया है.

आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार

यह वीडियो वायरल होने के बाद से ऑनलाइन समुदाय में कंपनी की आलोचना और समर्थन के बीच तीखी बहस चल रही है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह घटना मुंबई के किस विशिष्ट स्टोर की है. समाचार लिखे जाने तक लेंसकार्ट (Lenskart) की ओर से इन आरोपों या वायरल वीडियो पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या बयान जारी नहीं किया गया है.