Mumbai Local Train Derails: डोंबिवली स्टेशन के पास लोकल ट्रेन पटरी से उतरी, सुबह-सुबह सेवाएं बाधित होने से यात्री परेशान (Watch Video)
(Photo Creditds @rajtoday)

Local Train Derails at Dombivli Station:  महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सोमवार (20 अप्रैल 2026) की सुबह मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा बाधित हो गई. डोंबिवली स्टेशन के पास एक खाली लोकल ट्रेन का डिब्बा पटरी से उतर गया, जिससे व्यस्त समय (पीक ऑवर्स) में यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन खाली होने के कारण इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है.

सुबह 8:09 बजे हुआ हादसा

मध्य रेलवे के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि यह घटना सुबह लगभग 8:09 बजे हुई. ट्रेन कलवा कार शेड से कल्याण की ओर जा रही थी, तभी डोंबिवली स्टेशन के पास इसका एक कोच पटरी से उतर गया. चूंकि ट्रेन में कोई यात्री सवार नहीं था, इसलिए एक बड़ा हादसा होने से टल गया. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे की तकनीकी टीम और अधिकारी स्थिति को सामान्य करने के लिए मौके पर पहुंच गए.  यह भी पढ़े:  Mumbai local Train Mega Block Update: मध्य और हार्बर लाइन पर रविवार 12 अप्रैल को रहेगा मुंबई लोकल ट्रेन का मेगा ब्लॉक; यात्रा से पहले पढ़ें पूरा शेड्यूल

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

हादसे के तुरंत बाद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर घटना के कई वीडियो वायरल होने लगे. वीडियो में ट्रेन का डिब्बा पटरी से थोड़ा हटकर देखा जा सकता है और आसपास रेलवे कर्मचारी मरम्मत कार्य में जुटे नजर आ रहे हैं. स्थानीय यात्रियों ने भी इन वीडियो को साझा कर कार्यालय जाने के समय हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की है.

मुंबई में सुबह-सुबह ट्रेन हादसा

लोकल सेवाओं पर पड़ा व्यापक असर

इस डिरेलमेंट के कारण मध्य रेलवे की मुख्य लाइन (Main Line) पर ट्रेनों का आवागमन प्रभावित हुआ है. यह लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) को ठाणे और रायगढ़ जिलों से जोड़ती है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, कम से कम तीन स्थानीय ट्रेनें काफी समय तक फंसी रहीं और अन्य सेवाएं भी 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं. कल्याण से सीएसएमटी की ओर जाने वाली ट्रेनों पर इसका सबसे अधिक असर देखा गया है.

बहाली कार्य जारी

रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ट्रैक को साफ करने और ट्रेन को फिर से पटरी पर लाने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है. अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और घोषणाओं के माध्यम से ताजा अपडेट लेते रहें. उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ घंटों में सेवाएं पूरी तरह से बहाल कर दी जाएंगी.