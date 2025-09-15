Cobra Found on Toilet Seat: पीजी हॉस्टल के टॉयलेट के कमोड से निकला जहरीला सांप, डॉक्टरों के उड़े होश, कोटा का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@Khushi75758998)

Cobra Found on Toilet Seat: कोटा (Kota) शहर से एक डॉक्टरों के हॉस्टल (Hostel) के बाथरूम में कमोड के भीतर एक कोबरा सांप बैठ गया. जैसे ही इसे डॉक्टर ने देखा तो उनके होश उड़ गए.सांप (Snake) के फुफकारने के बाद पीजी में हड़कंप मच गया. इसके बाद आख़िरकार सर्पमित्र को बुलवाया गया और उन्होंने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया. इस घटना के बाद हॉस्टल में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा है. बताया जा रहा है की ये सांप कोबरा (Cobra) जाति का था. इसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर सामने आया है. जिसमें देख सकते है की कमोड (Commode) पर सांप फन निकालकर बैठा हुआ है.

बाथरूम के कमोड से निकला कोबरा सांप

कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू

जानकारी के मुताबिक़ कोटा शहर के नयापुरा इलाके में देर रात एक खतरनाक ब्लैक कोबरा (Black Cobra) अचानक एमबीएस और जेके लोन हॉस्पिटल (Hospital) परिसर स्थित रेज़िडेंट डॉक्टरों के पीजी हॉस्टल (PG Hostel) में जा घुसा. सांप सीधे टॉयलेट पाइप से कमोड के रास्ते बाहर निकला और फन फैलाकर बैठ गया.रेज़िडेंट डॉक्टर मुदित शर्मा जब बाथरूम गए तो वहां ब्लैक कोबरा फन फैलाए बैठा था. उसे देखते ही सांप ने फुफकार मारी, जिससे डॉक्टर घबरा गए और तुरंत बाहर आकर सभी साथियों को इसकी जानकारी दी. पूरे हॉस्टल में अफरा-तफरी मच गई.पहले डॉक्टरों ने मिलकर सांप को हटाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए. सांप काफी फुर्तीला और खतरनाक था, जिससे स्थिति और डरावनी हो गई. इसके बाद सर्पमित्र को बुलवाया गया.

स्नेक कैचर ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

आखिरकार स्नेक कैचर (Snake Catcher) गोविंद शर्मा को बुलाया गया.कई प्रयासों के बाद उन्होंने करीब 5 फीट लंबे इस ब्लैक कोबरा को सुरक्षित पकड़ा और लाडपुरा के जंगल में छोड़ दिया.इस पूरी कार्रवाई की सूचना वन विभाग को भी दी गई.

डॉक्टरों ने ली राहत की सांस

सांप के बाहर निकलने के बाद ही हॉस्टल (Hospital) में रहने वाले डॉक्टरों और छात्रों ने चैन की सांस ली. बताया जाता है कि हॉस्टल के आसपास घनी झाड़ियां और पेड़ होने के कारण यहां अक्सर जंगली जानवर और सांप देखे जाते हैं.