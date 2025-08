Jharkhand: बाप रे! टॉयलेट गए शख्स के कमोड से निकला 5 फीट का कोबरा सांप, फन फैलाकर बैठा था सामने, देखकर युवक के होश उड़े, पाकुड़ जिले का वीडियो आया सामने; VIDEO

पाकुड़, झारखंड: झारखंड के पाकुड़ जिले से एक बेहद डराने वाली घटना सामने आई है. जहांपर एक युवक तब टॉयलेट गया तो उसने जो देखा , उसको देखकर उसके होश उड़ गए. जब वह टॉयलेट में घुसा तो उसने देखा कि एक पांच फीट का कोबरा सांप कमोड पर फन फैलाकर बैठा हुआ है. सांप को देखते ही युवक के होश उड़ गए और घर के लोग भी दहशत में आ गए. इसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी और कोबरा को सही सलामत रेस्क्यू किया गया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जनहानि नहीं हुई. जानकारी के मुताबिक़ पाकुड़ जिले के महेशपुर इलाके में रहनेवाले विनोद भगत ने जैसे ही टॉयलेट जाने के लिए दरवाजा खोला, वैसे ही उन्होंने देखा कि एक कोबरा सांप फन फैलाकर बैठा हुआ है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Matrize_NC नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

कमोड में छिपकर बैठा था सांप

There was a stir in Jharkhand's Pakur district when a 5-foot-long cobra snake came out of the commode of a house. After a lot of hard work, the forest department team rescued the snake and released it safely in the forest.#Jharkhand #Snake #Viral #toilet #MatrizeNews pic.twitter.com/zWUZ5tywUG

