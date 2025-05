Airports Security Strengthened: भारत-पाक तनाव के बीच CISF की भूमिका बढ़ी, कार्गो और बैगेज स्कैनिंग की भी दी गई जिम्मेदारी; सभी एयरपोर्ट अलर्ट मोड पर

Security at Airports Strengthened: हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है. इसी कड़ी में भारत सरकार ने देश के सभी सिविल एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा को और मजबूत करने का बड़ा फैसला लिया है. अब CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को कार्गो ऑपरेशंस और इन-लाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम (ILHBSS) की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है. 9 मई 2025 को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) के महानिदेशक ने एक आधिकारिक ज्ञापन जारी करते हुए CISF की भूमिका को एयरपोर्ट्स पर और विस्तार देने का आदेश दिया है.

ये व्यवस्था अस्थायी तौर पर 9 मई से लेकर 18 मई 2025 तक के लिए लागू की गई है. इसका मकसद देश के सभी नागरिक हवाई अड्डों पर सुरक्षा के स्तर को और पुख्ता करना है.

Security at Airports Strengthened: BCAS Extends @CISFHQrs Mandate to Cargo and Baggage Screening Operations.

In a significant decision to boost security across Indian civil airports, the Director General of the Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) has issued an Official… pic.twitter.com/ZnfUrIabJp

— DD News (@DDNewslive) May 10, 2025