Chhath Songs at Bihar Railway Stations: अब रेलवे स्टेशनों पर बजेंगे छठ के भक्ति गाने, रेलवे मंत्रालय ने की यात्रियों के लिए अनोखी पहल शुरू

Credit-(Wikimedia Commons, Pixabay)

Chhath Songs at Railway Stations: छठ त्यौहार (Chhath Festival) पर भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने एक अनोखी पहल यात्रियों के लिए शुरू की है. अब देश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर छठ पूजा के पारंपरिक और भक्ति गाने (Devotional Songs) सुनाई देंगे.इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को उनके घर और संस्कृति से जोड़ना है ताकि वे सफर के दौरान भी छठ पर्व की भावना का अनुभव कर सकें.रेल मंत्रालय के मुताबिक, यह कदम यात्रियों को त्योहार की पवित्रता और खुशी का अहसास दिलाने के लिए उठाया गया है.

रेलवे ने बिहार (Bihar) और उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्टेशनों ,'जैसे पटना, हाजीपुर, दानापुर, भागलपुर, सोनपुर, जमालपुर, और दिल्ली के नई दिल्ली, गाजियाबाद तथा आनंद विहार टर्मिनल पर छठ के भक्ति गीतों का प्रसारण शुरू किया है. ये भी पढ़ेChhath Special Trains: छठ पूजा पर रेल यात्रियों को राहत! पूर्वोत्तर रेलवे चला रहा 22 स्पेशल ट्रेनें, गोरखपुर स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़

त्यौहार के दौरान यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम

त्योहारों के सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई विशेष इंतजाम किए हैं.प्रमुख स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया तैयार किए गए हैं, जहां यात्री अपनी ट्रेन का आराम से इंतजार कर सकें.यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ (RPF) जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है और (CCTV) कैमरों से निरंतर निगरानी रखी जा रही है.रेल मंत्रालय का कहना है कि यह पहल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाते हुए रेलवे स्टेशनों को भी त्योहार की भावना से जोड़ने का काम कर रही है.

छठ पूजा के बाद घर वापसी के लिए भी रेलवे की तैयारी

रेलवे (Railway) ने यह सुनिश्चित किया है कि छठ पूजा समाप्त होने के बाद यात्रियों को अपने कार्यस्थलों पर लौटने में किसी तरह की दिक्कत न हो. इसके लिए रेलवे ने 6,181 विशेष ट्रेनें चलाई हैं. ये ट्रेनें 28 अक्टूबर से नवंबर की शुरुआत तक चलेंगी.इसके अलावा, कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े गए हैं ताकि अधिक यात्रियों को समायोजित किया जा सके.बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन को देखते हुए मौसम-रोधी प्रतीक्षा स्थल भी तैयार किए जा रहे हैं.