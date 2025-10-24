Chhath Special Trains: छठ पूजा पर रेल यात्रियों को राहत! पूर्वोत्तर रेलवे चला रहा 22 स्पेशल ट्रेनें, गोरखपुर स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़

Chhath Special Trains: पूर्वोत्तर रेलवे ने छठ पूजा के लिए घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्था की है. रेलवे प्रशासन (North Eastern Railway) ने घोषणा की है कि यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न रूटों पर 22 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें से कई गोरखपुर (Gorakhpur Station) से होकर गुजरेंगी. ये ट्रेनें 24 अक्टूबर से सेवा शुरू करेंगी. छठ पूजा के लिए Delhi, Punjab, Maharashtra और Gujarat से पूर्वांचल और बिहार लौट रहे प्रवासी कामगार गोरखपुर स्टेशन पर उमड़ पड़े हैं.
ये भी पढें: Chhath Puja 2025 Date: कब शुरू हो रही है छठ पूजा? जानें नहाय खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य की तारीखें
आज गोरखपुर से प्रस्थान करने वाली प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनें
- 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा स्पेशल (Gorakhpur-Bahraich Puja Special) सुबह 5:25 बजे प्रस्थान करेगी और आनंदनगर, बढ़नी और गोंडा होते हुए जाएगी.
- 05049 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल (Chhapra-Amritsar Puja Special) सुबह 10:15 बजे छपरा से प्रस्थान करेगी और गोरखपुर, गोंडा और सीतापुर होते हुए अमृतसर पहुंचेगी.
- 06530 गोमतीनगर से बेंगलुरु टर्मिनल पूजा स्पेशल (Gomtinagar to Bengaluru Terminal Puja Special) दोपहर 12:20 बजे प्रस्थान करेगी और गोरखपुर, मऊ और वाराणसी होते हुए जाएगी.
- 09430 गोरखपुर-साबरमती पूजा स्पेशल (Gorakhpur-Sabarmati Puja Special) दोपहर 1:00 बजे रवाना होगी, जबकि 01080 गोरखपुर-सीएसएमटी मुंबई पूजा स्पेशल दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी.
इसके अलावा, 05634 गोरखपुर-नारंगी, 01416 गोरखपुर-पुणे, 04730 गोरखपुर-श्रीगंगानगर और 04830 गोरखपुर-जोधपुर पूजा स्पेशल ट्रेनें भी शाम से रात तक चलेंगी.
दिल्ली, पंजाब और गुजरात से लौट रहे प्रवासियों की भीड़
गुरुवार को गोरखधाम एक्सप्रेस (Gorakhdham Express), पुणे एक्सप्रेस (Pune Express), एलटीटी (LTT) और राप्ती सागर (Rapti Sagar) जैसी ट्रेनों में जगह कम पड़ रही थी. यहां तक कि जनरल और स्लीपर कोच भी मुश्किल से खाली थे. सुरक्षा बलों को यात्रियों को प्लेटफॉर्म से बाहर निकालने में मदद करनी पड़ी.
कई यात्री छपरा और वाराणसी इंटरसिटी (Varanasi Intercity) या नरकटियागंज पैसेंजर (Narkatiaganj Passenger) ट्रेनों से घर के लिए रवाना हुए. बस स्टैंड से तमकुही, पडरौना और देवरिया रूट पर चलने वाली लोकल बसों की संख्या भी बढ़ा दी गई है. देर रात तक बसें यात्रियों को बिहार सीमा तक पहुंचाती रहीं. परिवहन निगम ने गोरखपुर क्षेत्र से 210 अतिरिक्त बसें चलाने का भी निर्णय लिया है.
गोरखपुर और हावड़ा के बीच एक Unreserved पूजा स्पेशल ट्रेन भी चलेगी
बढ़ती यात्री मांग को देखते हुए, रेलवे ने गोरखपुर और हावड़ा के बीच एक अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है. यह ट्रेन (03047/03048) 26 अक्टूबर को हावड़ा से और 27 अक्टूबर को गोरखपुर से रवाना होगी. यह हावड़ा से शाम 4:50 बजे और गोरखपुर से दोपहर 1:00 बजे रवाना होगी.
आरामदायक यात्रा के लिए पर्याप्त सीटें उपलब्ध हैं
रेलवे ने बताया कि विभिन्न पूजा स्पेशल ट्रेनों में अभी भी कई सीटें खाली हैं. उदाहरण के लिए, 03528 गोरखपुर-आसनसोल स्पेशल (Gorakhpur-Asansol Special) और 08630 गोरखपुर-रांची स्पेशल (Gorakhpur-Ranchi Special) में सैकड़ों बर्थ उपलब्ध हैं. यात्री 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली स्पेशल (Gorakhpur-New Delhi Special) और 04830 गोरखपुर-जोधपुर स्पेशल (Gorakhpur-Jodhpur Special) में भी आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं.
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से भीड़भाड़ और असुविधा से बचने के लिए कन्फर्म टिकट लेकर यात्रा करने की अपील की है.