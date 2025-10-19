दिवाली और छठ पर मुंबई से यात्रा होगी आसान, Central Railway ने उत्तर प्रदेश के लिए चलाया 800 स्पेशल ट्रेन; पढ़ें पूरी डिटेल

Central Railway Diwali trains

Central Railway Diwali Trains: सेंट्रल रेलवे ने इस साल Diwali और Chhath Puja के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं. रेलवे ने घोषणा की है कि कुल 1702 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. ताकि लोग अपने घर पहुंच सकें और अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकें. मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) स्वप्निल नीला ने बताया कि ये ट्रेनें Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, Lokmanya Tilak Terminus, Pune, Kolhapur और Nagpur जैसे प्रमुख स्टेशनों से रवाना होंगी.

इनमें से 800 से ज्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हैं. बाकी ट्रेनें देश के अन्य हिस्सों को जोड़ेंगी.

रेलवे ने शुरू की कई अतिरिक्त सुविधाएं

त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए, रेलवे ने कई अतिरिक्त सुविधाएं भी शुरू की हैं. टिकट बुकिंग (Tatkal Tcket Booking) में किसी को कोई परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर और Mobile UTS Services शुरू की गई हैं.

रेलवे ने बताया कि यात्रियों के लिए स्टेशन पर 3,000 से ज्यादा लोगों की क्षमता वाले Waiting Room बनाए गए हैं, जहां भोजन, पेयजल, शौचालय और पंखे जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

पुराने या भ्रामक वीडियो शेयर करने बचें

रेलवे प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर पुराने या भ्रामक वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हाल ही में, कुछ हैंडल्स ने रेलवे संचालन से जुड़े पुराने वीडियो पोस्ट करके अफवाहें फैलाने की कोशिश की थी. ऐसे 20 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की गई है. उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है.

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी असत्यापित जानकारी पर भरोसा न करें और केवल रेल मंत्रालय के आधिकारिक अकाउंट्स - @RailMinIndia (X, Facebook, Instagram, YouTube) से ही जानकारी लें.